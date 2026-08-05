САЛТЫКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский математик и механик, профессор Харьковского и Белградского университетов, член Сербской академии наук.

Происхождение и образование.

Из дворян .В 1895 г. Н.Н. Салтыков успешно окончил Харьковский университет. В 1898 г. защитил магистерскую диссертацию по теории дифференциальных уравнений с частными производными. С января 1900 г. стажировался во Франции и Германии.

Университетская карьера в России.

По возвращению на родину переехал в Томск, где с 1 августа 1901 г. был назначен экстраординарным профессором по этой кафедре. В институте читал лекции по теоретической механике студентам 1-го курса всех отделений и студентам 2-го курса механического и инженерно-строительного отделений, проводил практические занятия. В 1903 г. перешел на кафедру механики Киевского политехнического института. В 1906 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Исследование по теории уравнений с частными производными первого порядка одной неизвестной функции», был выбран профессором кафедры теоретической механики Харьковского университета. После установления советской власти, переехал в Тифлис в 1919 г., преподавал в качестве профессора математики в Политехническом институте.

Научная и преподавательская деятельность в Югославии.

В 1921 г. эмигрировал в Королевство СХС, где его жизнь и деятельность связаны были связаны с естественно-математическим отделением философского факультета Белградского университета, а именно с кафедрой математики. Дисциплины, которые он преподавал - высшая математика и аналитическая геометрия. С 1922 по 1930 гг. Салтыков работал профессором на договорных началах, а затем стал ординарным профессором. С 1935 г. по 1938 г. он также читал лекции в университетах Бельгии. Научный авторитет Николая Николаевича как математика, ученого и педагога подтверждается его избранием 12 февраля 1934 г. членом-корреспондентом Сербской академии наук и искусств (САНУ); 2 марта 1946 г. он стал действительным членом САНУ. Салтыков был активным членом Клуба математиков Белграда. Автор множества статей и нескольких монографий (большинство из них на французском языке). В 1947 г. им была выпущена монография «Метод интегральный парциальных величин первого уровня с неизвестной функцией», которая была результатом его многолетней научной деятельности.

После войны при основании в апреле 1947 г. Математического института САНУ стал научным сотрудником. Вышел на пенсию в 1954 г., но продолжал заниматься научной деятельностью. Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Сочинения:

Теоретическая механика, Томск, 1902;

Приложение теории групп безконечно-малых преобразований к интегрированию дифференциальных уравнений при помощи квадратур, Киев, 1904;

Об основных законах механики, Киев, 1907;

О некоторых вопросах преподавания в высших технических учебных заведениях, Киев, 1907;

О развитии теории уравнений с частными производными первого порядка одной неизвестной функции, СПб., 1911;

Теоретическая механика: Динамика, Харьков, 1911;

О полных интегралах уравнений с частными производными, Москва, 1916;

Теория уравнений в частных производных первого порядка с одной неизвестной функцией, Париж, 1925;

Классические методы интегрирования уравнений с частными производными первого порядка, Париж, 1931;

Современные методы интегрирования уравнений с частными производными первого порядка с одной неизвестной функцией, Париж, 1935;

Методы интегрирования уравнений с частными производными первого порядка с одной неизвестной функцией, Белград, 1947.