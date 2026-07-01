САЛОНИКОВ Николай Вячеславович

Родился в 1973 г. Окончил Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Библиотека Новгородской духовной семинарии: состав и история формирования (ИВИ РАН, Москва, 2004).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Область интересов: История образования и книги в Западной Европе и России.

Сочинения: Западноевропейские издания церковных писателей в библиотеке Феофана (Прокоповича) // Проблемы истории и культуры средневекового общества: Тез. докладов XIX Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 22-26 ноября 1999. СПб., 2000;

Западноевропейские издания XVI в. в библиотеке Новгородской духовной семинарии // Эпоха средневековья: проблемы истории и культуры: Тезисы докладов XVIII Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 23-27 ноября 1998. СПб., 1999;

Медицинская литература в билиотеке Новогородской духовной семинарии XVIII века // Вебер В. Р. Медицинское образование в Великом Новгороде (события и люди). Великий Новгород, 2004.