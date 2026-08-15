САЛЛЮСТИЙ КРИСП, ГАЙ

Саллю́стий Крисп, Гай ( лат. Gaius Sal­lustius Crispus) (ок. 86 до н. э., Амитерн — ок. 35 до н. э., ?) — римский историк. Квестор (55/54 до н. э.), плебейский трибун (52). Активно выступил против Милона после убийства Клодия. В 50 исключен из сената по обвинению в безнравственном поведении. Поддержал Цезаря в гражданской вой­не. В 47 (возможно, будучи легатом) едва не был убит восставшими солдатами Цезаря, чей бунт пытался подавить. Претор в 46. Был наместником Новой Африки, едва не попал под суд за вымогательства в провинции. После смерти Цезаря отошел от политики и занялся литературным творчеством. Его сочинения «Заговор Катилины» («De сoniuratione Catilinae») и «Югуртинская вой­на» («Bellum Iugurthinum») — первые дошедшие до нас целиком памятники римской историографии, «История» («Historiae») (описание событий 78–67 (?) до н. э.) сохранилась во фрагментах. С. К. применил теорию упадка нравов (прежде всего среди знати) для объяснения причин кризиса римского общества в эпоху гражданских вой­н. Подобно Фукидиду , чье влияние испытал, С. К. не прибегал к ссылкам на божественное вмешательство. Ради лучшей наглядности и доказательности нередко прибегал к отступлению от исторической истины (в хронологии, персональных характеристиках и др.). С. К. — выдающийся писатель, мастер психологических портретов, тонкий стилист, склонный к архаизации языка и сознательной незаконченности мысли. Оказал сильное влияние на римскую историографию, особенно на Тацита. Один из немногих римских авторов, переведенных на древнегреческий.

Лит .: Büchner K . Sallust. Heidelberg, 1960; Earl D . The Political Thought of Sallust. Cambridge, 1961; Syme R . Sallust. Los Angeles etc., 1964. А. В. Короленков.