САЛЛЮСТИЙ ФИЛОСОФ (др.-греч. Σαλλούστιος; лат. Sallustius)

Греческий философ-неоплатоник IV в.

Саллюстий был адресатом сочинений Юлиана «К царю Гелиосу» и «Утешение к самому себе по поводу отъезда Порфирия», неоплатоник из школы Ямвлиха. Саллюстию принадлежит сочинение «О богах и мире», написанное в 363 г. Это – сводка основных тем платонизма с особым акцентом на систематизации языческой мифологии и методам аллегорической экзегезы.

Трактат начинается с рассмотрения природы богов и их бестелесности и неизменности. Саллюстий говорит о необходимости поиска глубокого внутреннего смысла в рассказах о богах, а затем дает классификацию мифов: они бывают теологические, физические, психические, материальные и смешанные. После этого он рассказывает о первопричине-Благе, а затем дает классификацию богов, восходящую к Ямвлиху. Боги делятся на внутрикосмических и надкосмических. Надкосмические боги распределены по трем чинам: созидающие сущности, ум и души. Внутрикосмические (12 олимпийских богов) распределены по четырем чинам: боги-миросозидатели (Зевс, Посейдон, Гефест), боги одушевляющие (Деметра, Гера, Артемида), боги-согласователи (Аполлон, Афродита, Гермес) и боги-стражи (Гестия, Афина, Apec). После этого Саллюстий обращается к природе устроению мира, душе и ее бессмертию. Последняя часть «О богах и мире» посвящена вопросам практической философии; особое внимание уделено вопросам правильного почитания богов.

Сочинения :

Саллюстий. Книга о богах и о мире / Пер. Ю. А. Шичалина // Учебники платоновской философии / Сост. Ю. А. Шичалин. М.; Томск, 1995.