САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА (лат. Lex Salica)

Памятник обычного права салических франков, одна из ранних варварских правд.

Салическая правда была записана впервые в начале VI в. при Хлодвиге I (481–511 гг.), но впоследствии подвергалась значительным переработкам.

Все дошедшие до нас рукописи, а их более 80-ти, значительно младше. Самая древняя датируется приблизительно 740 г. Рукописи делятся на пять семейств, первое, наиболее древнее, восходит к редакции, составленной в 507–511 гг. Наиболее позднее, 5-е семейство, восходит ко времени правления Карла Великого .

Салическая правда записана на вульгарной латыни с использованием некоторого количества франкских слов и терминов. Текст Салической правды имеет определённую структуру.

Первая часть приставляет собой перечень преступлений и наказаний, полагающихся за них.

Все денежные штрафы исчисляются в динариях и солидах — римских денежных единицах. Вторая часть — постановления о судебном производстве. Салическая правда возникала в слабо романизированной среде, поэтому представляет собой важный источник сведений о германском обычном праве и судебных процедурах.

Салическая правда свидетельствует о значительном социальном расслоении франков о чем говорят многократные различия верегльда за убийство приближенных короля и простых франков. На основании Салической правды можно сделать вывод о распаде родового строя у франков.

Хозяйственные отношения переходят от общинной стадии к поместной. Кровная месть вытесняется системой штрафов (вергельда), а родовая собственность — индивидуальной.

Салическая правда оказала сильное влияние на другие правовые сборники. Наиболее всего это заметно в Рипуарской правде и Баварской правде.

К XI в. Салическая правда получила широчайшее распространение и смогла устранить из права персональный принцип, согласно которому человек жил в той правовой системе, в которой родился.

Издания :

Eckhardt K. A. Lex salica. MGH, Leges. T 4(2). Hannover 1969

Салическая правда. Казань, 1913.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .