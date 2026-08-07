САЛИАС-ДЕ-ТУРНЕМИР ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА

Русская писательница, известная под псевдонимом Евгения Тур. Отец – В.А. Сухово-Кобылин (1782 – 1873), русский помещик, полковник, участник Отечественной войны 1812 года, мать – М.А. Сухово-Кобылина (Шепелева, 1782/1789 – 1862). Сестра драматурга и философа А. В. Сухово-Кобылина и первой профессиональной женщины-художника в России С.В. Сухово-Кобылиной. Образование Сухово-Кобылиной было поручено выдающимся московским учителям и ученым: литературу ей преподавал поэт и педагог С.Е. Раич, историю – юрист Ф.Л. Морошкин и историк М.П. Погодин, естественные науки – ботаник, историк, этнограф и филолог М.А. Максимович. Наиболее сильное влияние на неё оказал русский историк Церкви, этнограф и философ Н.И. Надеждин. С Н.И. Надеждиным, который был на 11 лет старше Сухово-Кобылиной, у неё сложились романтические отношения. Однако из-за недворянского происхождения Н.И. Надеждина родители Сухово-Кобылиной не дали благословения на их брак. Тайно обвенчаться у влюблённых тоже не получилось, а вскоре Сухово-Кобылина уехала вместе с родителями во Францию. Образование ее было закончено именно во Франции. В Париже она вышла замуж за графа Андре Салиас-де-Турнемира, представителя древнего французского рода, известного с 1264 года. Граф А. Салиас-де-Турнемир был старше своей жены на 5 лет. Молодая графиня со своим мужем вскоре вернулась в Москву. От него в течение следующих 8 лет она родила трёх детей. Её сын Евгений в будущем станет известным русским писателем ("русский Александр Дюма"). Но за участие в дуэли граф А. Салиас-де-Турнемир был выслан из России. В дальнейшем графиня Салиас-де-Турнемир часто проживала по несколько лет за границей, где, как и в Москве, собирала вокруг себя известных писателей и ученых. Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, И.С. Тургенев, А.Н. Афанасьев были из числа ее близких друзей. На литературном поприще Салиас-де-Турнемир впервые выступила в журнале "Современник" в 1849 году, где была опубликована её повесть "Ошибка", написанная по-русски (до этого она писала урывками и только по-французски) под псевдонимом Евгения Тур. В 1851 году выходит в свет роман "Племянница", в котором Салиас-де-Турнемир предстаёт уже вполне профессиональным литератором. Опубликовавший этот роман "Современник" объявлял, что печатание обещанного романа Н.А. Некрасова и Станицкого (псевдоним русской писательницы Головачёвой-Панаевой) "Мертвое озеро" откладывается, чтобы дать место новому произведению автора "Ошибки", так понравившейся публике, – роману "Племянница". Как повесть, так и роман имели большой успех. И.С. Тургенев пророчил автору блестящее будущее и посвятил разбору вводного эпизода в романе "Племянница" (под заголовком "Антонина") большую статью. Также тепло отнеслись к дебютантке литературные критики А.В. Дружинин и А.А. Григорьев. Однако дальнейшие произведения Салиас-де-Турнемир ("Три поры жизни", "Долг", "На рубеже", "Старушка" и др.) большого успеха не имели. Герои повестей и романов Салиас-де-Турнемир – люди большого света, без дела, без воли и каких бы то ни было интеллектуальных стремлений, поэтому отношение к ним автора – отрицательное. Положительными типами являлись героини, олицетворявшие обманутую добродетель и безвинное страдание. Любовь в произведениях Салиас-де-Турнимир имела значение "единственной задачи, для которой строились подмостки и леса повести". Начиная с 1856 года Салиас-де-Турнимир заведует в "Русском Вестнике" беллетристическим отделом, а с 1857 года пишет для журнала статьи критико-биографического характера, посвящённые жизни и деятельности иностранных писателей. Но в 1860 году она покидает страницы журнала вследствие полемики с редактором. В 1861 году Салиас-де-Турнимир основывает собственный журнал "Русская Речь", в котором она вела отдел художественной и литературной критики. "Русская Речь" просуществовала всего один год, а под редакцией Салиас-де-Турнемир – лишь полгода, так как в мае 1861 года журнал был соединен с "Московским Вестником", а главную редакцию взял на себя один из её друзей - Е.М. Феоктистов. В "Русской Речи" она писала как об уже известных, так и ещё только начинающих и подающих надежды писателях (об М.В. Авдееве, о В.В. Крестовском, Ф.М. Достоевском и др.). Ф.М. Достоевский напечатал тогда лишь свои первые четыре крупные работы, но литературному чутью Салиас-де-Турнимир уже тогда стало ясно, что это огромный талант. Также Салиас-де-Турнимир печатает свои критические заметки в журналах "Библиотека для чтения" и "Отечественные записки", а также в газете "Северная пчела". В частности, в "Северной пчеле" был напечатан её критический очерк о романе "Отцы и дети" И.С. Тургенева. В начале 1860-х годов графиня Салиас-де-Турнимир оказалась под полицейским надзором за сочувствие студенческим волнениям (в них принял участие и её сын Евгений), а также симпатии к идеям польских патриотов. Интерес ко всему польскому возник у Салиас-де-Турнимир под влиянием историка польского происхождения, выпускника Московского университета Г.В. Вызинского, часто посещавшего её московский салон. В начале 1862 года Салиас-де-Турнимир уезжает во Францию, последующие годы живёт в Париже. Во Франции она сближается с польской аристократией и интересуется католичеством. Эти годы своей жизни она посвящает рассказам и повестям для юношества. Все написанное ею в этой области ("Катакомбы" (1866), "Жемчужное ожерелье" (1870), "Хрустальное сердце" (1873), "Последние дни Помпеи" (1882) и др., масса сказок) имеет большую ценность для русской детской литературы. Кроме того в 1880-х годах Салиас-де-Турнемир напечатала несколько произведений духовного характера (например, "Священная история Ветхого Завета", 1888). Помимо литературной деятельности она пишет и критические отзывы на новые книги. После выхода в 1874 года нового исторического романа-эпопеи её сына Евгения она выступила в газете "Новое время" с обвинением его в "реализме", который ей представлялся в виде грозного чудовища, поглощающего все то лучшее, что было привито русскому обществу 1840-ми годами. Последние годы своей жизни графиня Салиас-де-Турнемир прожила в Варшаве.