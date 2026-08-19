САЛАВАТ ЮЛАЕВ

Сподвижник Емельяна Пугачева в период крестьянской войны 1773-1775 годов . Герой Башкирии.

Ранние годы

Принадлежал к башкирской знати, происходил из рода Шайтан-Кудей. Отец – старшина Шайтан-Кудейской волости Юлай Азналлин. Детство Салавата прошло в деревне Юлаевой. Он получил хорошее образование, прекрасно знал тюркскую грамоту, русский язык, обучался военному делу.

В 1772 году Юлай участвовал в борьбе против польских восставших – барских конфедератов, за что получил земли в Оренбургской губернии. Пока он воевал, Салават заменял его на посту волостного старшины.

Участие в восстании

В октябре 1773 года последний возглавил башкирский отряд из Шайтан-Кудейской волости, который был направлен в Стерлитамак, чтобы присоединиться там к отрядам для борьбы с Емельяном Пугачевым. Однако в ноябре молодой командир со многими присоединившимися к нему башкирами перешел на сторону восставших. Причиной этого могло быть недавнее столкновение Юлая Азналлина с губернскими властями по поводу заводского строительства, происходившего отчасти на пожалованных ему ранее землях против его воли.

Отличившийся в сражениях под Оренбургом, Салават вскоре встретился с самим Пугачевым, который возвел батыра в чин полковника и направил его руководить восстанием в Башкирии. Уже в январе 1774 года Салават со своими людьми взял Красноуфимск, чью казну отправил Пугачеву, а сам воспользовался городскими оружейными запасами. После этого он выступил к Кунгуру. По мере продвижения Юлаева его войска росли за счет присоединявшихся казаков, башкир, татар, солдат и крестьян. Во время январской осады Кунгура совместно с отрядами Канзафара Усаева Салават был сильно ранен, из-за чего на время уехал в родные места. Однако уже в феврале он вернулся и дал отпор правительственным войскам секунд-майора Гагарина, подошедшим к Красноуфимску, после чего двинулся к Сарапулу. В марте Салават с двумя тысячами человек занял Красноуфимск, после чего встретился у города с карательным отрядом подполковника Папава. После целых суток непрерывного тяжелого боя правительственные силы при помощи артиллерии, которой не было у мятежников, заставили тех отступить.

С конца марта Салават вместе с Иваном Белобородовым находился в северо-восточной части башкирских земель, рассчитывая на новый поход к Красноуфимску и Кунгуру. Однако прежде этого, в мае ему пришлось сразиться с царскими войсками под командованием Ивана Михельсона около Симского завода. Именно этот завод был построен на земле, отнятой у отца Салавата Юлая. Бой состоялся у д. Ерал. Несмотря на большие потери Михельсона, Салават был вынужден уйти в горы. Вскоре он все же взял Симский завод, после чего опять столкнулся с Михельсоном на реке Ай. Снова повстанец встретился с екатерининским подполковником уже в составе общего войска Пугачева. Тогда же в июне от «Петра III» Салават получил чин бригадира. После этого отправленные им отряды взяли Бирск, сам батыр получил ранения в битве за башкирскую Осу. С июля он продолжил военные действия на территории Башкирии, двигаясь на ее север и северо-восток.

Не сложил он оружия и после пленения Емельяна Пугачева в начале осени 1774 года. В сентябре на отряды Салавата вышли силы подполковника Ивана Рылеева. Между противниками состоялись бои: 18 сентября у деревни Тимошкиной, 22 сентября – у деревни Нуркиной, недалеко от повстанческой базы. В октябре основные силы башкирского командира были разбиты, после чего генерал-аншеф Пётр Панин и генерал-майор Павел Потемкин обращались к башкирам от имени императрицы Екатерины с требованием о сдаче Салавата Юлаева. Последнее сражение для предводителя башкирских отрядов состоялось в ноябре с войском генерала Фёдора фон Фреймана около Катав-Ивановского завода. В конце месяца с несколькими приверженцами Салават совершил попытку уйти в казахские степи, однако 25 ноября около деревень Каратавлы и Калмыковой попал в плен к поручику Лесковскому. Тогда же сам сдался властям Юлай Азналлин, выступавший на стороне сына. Еще до этого в Уфе под стражей оказались две жены и дети последнего.

Каторга

Следствие по делу Салавата и его отца велось в основном в Уфе и Москве. Из тюрьмы сподвижник Пугачева писал на родину, однако письмо было перехвачено. В июле 1775 года отцу и сыну как государственным преступникам вынесли наказание: 175 ударов кнутом, клеймение и вырывание ноздрей. После этого в октябре 1775 года под конвоем они были отправлены на вечную каторгу в балтийский Рогервик. На месте осужденные были в конце ноября. В маленькой окраинной крепости также отбывали наказание пугачевские командиры Илья Аристов, Канзафар Усаев и др.

Салават Юлаев провел в заключении 25 лет. Скончался осенью 1800 года в Рогервике.

Салават Юлаев, получивший среди башкир и славу поэта (сэсэна), стал для них настоящим национальным героем, боровшимся за справедливость. О нем ходили легенды и слагались предания, сэсэны воспевали его в своих произведениях (одно из них – «Юлай и Салават»). В советское время это отношение только поддерживалось. В наше время имя Салавата Юлаева также глубоко почитается в Башкортостане: его имя носит популярный хоккейный клуб из Уфы.