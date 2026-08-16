САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО - сборник земского и ленного права

Известен в латинских и немецких вариантах и состоит из шести книг, автором которых считается Эйке фон Репков (совр. Реппихау в федеральной земле Саксония-Ангальт). Три книги земского права регулировали отношения между людьми «шеффенского сословия» (ср.-ниж.-нем. scepenbar fri) – свободными людьми, которые не состояли с кем-либо в вассально-ленных отношениях. Другие три книги ленного права устанавливали принципы взаимоотношений внутри сословия свободных господ, к которому относились владельцы феодов (нем. Lehn) и титулов – духовные и светские князья, графы, бароны и рыцари. По замечанию Л.И. Дембо, книги земского права лишены строгой системы изложения, поскольку основаны на «казуистической практике шеффенских судов». В то же время, ленное право более структурировано: в первой главе излагаются принципы взаимоотношений между сеньором и вассалами, во второй – порядок ленного суда, в третьей – особенности городских ленов (Дембо 1985, с. 157–159; Heck 1900, S. 22, 491). Г. Миттайс датировал создание сборника временным отрезком между 1215 и 1235 гг. на том основании, что фон Репков упоминает решения IV Латеранского собора, но ничего не знает о таком значительном событии, как заключение Земского мира в Майнце в 1235 году (Mitteis 1954, S. 148). Датировку уточнил Р. Либервирт, который отметил, что составителю было известно соглашение между Фридрихом II и духовными князьями, которое было заключено в 1220 г. (Lieberwirth 1982, S. 30). Дискуссионную проблему представляет собой происхождение правовых норм, зафиксированных в сборнике. Традиционно утверждается, что Эйке фон Репков кодифицировал право Восточной Саксонии (Остфалии), в которой он жил (Аксененок, Кикоть 1985, с. 247). Однако, по замечанию Ф. Эбеля, «в то время как книги земского права повествуют лишь о праве саксов, ленное право выходит за пределы Саксонии и характеризует совокупную феодальную лестницу» (Цит. по: Lück 2013, S. 241). Г. Люк высказал предположение, что импульсом к кодификации устных форм ленного права стала кодификация канонического права, предпринятая монахом Грацианом (Lück 2013, S. 267). Ареалом хождения Саксонского зерцала была не только Саксония, где его правовые нормы уже в XIII веке были воспроизведены в решениях шеффенов Галле-на-Заале и Магдебурга, а также включены в правовую книгу Саксонского или Магдебургского городского права (нем. Sächsisches Weichsbildrecht / лат. Ius municipale Magdeburgensis), получившего широкое распространение в Восточной Европе. В 1252 году избрание Вильгельма Голландского на трон римского короля было осуществлено в соответствии с «Саксонским зерцалом», которое не признавало права голоса за чешским королём. На основе Саксонского зерцала были составлены: Аугсбургское саксонское зерцало и Немецкое зерцало, легшие в основу Швабского зерцала; Гамбургская судебная книга, Голландское саксонское зерцало и иные сборники права. Магдебургская редакция Саксонского зерцала (т.н. четвёртая редакция) была переведена на латынь с нижненемецкого языка. Это сделал Конрад Опольский во Вратиславе (совр. Вроцлав) Конрадом Опольским между 1272 и 1292 гг. Перевод получил распространение в Польше и Силезии и был опубликована в 1506 году великим коронным канцлером Яном Ласким (Carls 2012, S. 76). В немецких землях Саксонское зерцало сохраняло свою силу и в XIX веке: в Саксонии – до издания Сборника гражданских законов в 1863 году (нем. Sächsisches Bürgerliches Gesetzbuch), при разработке которого к зерцалу неоднократно обращались; в Пруссии земское право Саксонского зерцала применялось до издания Всеобщего земского права в 1794 году (нем. Allgemeines Landrecht), а ленное право – до Конституции 1850 года (Аксененок; Кикоть 1985, с. 261–263). Название «зерцало» было дано самим составителем Эйке фон Репковым в стихотворном вступлении к сборнику: Названье примет пусть оно «Зерцало саксов», оттого Что право саксов в нем дано И чтоб оно правдиво отражало, Как образ женщины – зерцало… (пер. проф. Л.И. Дембо с нем. текста Берлинской рукописи 1369 г.: Саксонское зерцало 1985, с. 15). К XVI веку «Саксонское зерцало» в немецком языке стало нарицательным обозначением древнего закона. В 1525 году Мартин Лютер пишет в своём трактате «Против небесных пророков»: «Потому пускай законы Моисеевы останутся саксонским зерцалом для евреев, нас же, язычников, ими с толку не сбивайте; подобно тому, как Франция Саксонскому зерцалу не внемлет и, тем не менее, в естественном законе полностью с ним согласуется» (Цит. по: Lohse 1995, S. 292).