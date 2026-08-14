«САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО»

«Саксóнское зерцáло» ( нем. Sachsenspiegel, средненижненем. Sassen Speyghel) — правовой сборник, создан между 1220 и 1235 немецким знатоком права Эйке фон Репковым (ум. после 1233). Эйке фон Репков происходил, вероятно, из небогатой рыцарской семьи, не принадлежал ни к духовенству, ни к университетским юристам, однако был неплохо образован (возможно, обучался в соборной или монастырской школе в Вост. Саксонии). Первоначально текст «С. з.» был написан на латыни, затем по поручению графа Хойера фон Фалькенштайна переведен на средненижненемецкий; «С. з.» — один из старейших известных прозаических текстов на этом языке.

В «С. з.» вошли нормы обычного права, бытовавшие в Вост. Саксонии. Сборник включает два раздела: о земском праве ( нем . Landrecht) и ленном праве ( нем . Lehnrecht); в более поздних редакциях (с начала XIV в.) каждый из разделов дополнительно был поделен на три книги. Земское право относилось ко всем лично свободным, включая крестьян. В этом разделе рассматривались имущественные, семейные, наследственные отношения, разрешение споров между соседями, определялись наказания за разные виды преступлений, был описан надлежащий ход судебного процесса. Речь также шла о статусе короля (императора) как «всеобщего судьи», излагался порядок его избрания церковными и светскими курфюрстами (князьями-выборщиками). Отдельные положения «С. з.» касались правовых отношений между светской властью и духовенством; фиксировались судебные полномочия представителей светской знати разного уровня. В разделе о ленном праве регулировались взаимоотношения сеньоров и вассалов (господ и ленников), распоряжение феодальными владениями. Был отражен особый порядок судопроизводства по отношению к феодальной знати.

«С. з.» имело сильное влияние в саксонских и северо-немецких землях, позднее и в других регионах. Главным центром его распространения стал Магдебург ; около 1265–1275 здесь был сделан его перевод на средневерхненемецкий язык, что позволило распространить влияние «С. з.» на южные области Германии. На основе «С. з.» создавались другие частные записи германского права («Аугсбургское зерцало», «Немецкое зерцало», «Швабское зерцало»). Сборник послужил важным источником для Магдебургского права .

Рукописи «С. з.» снабжались глоссами (пояснениями). Известен ряд иллюстрированных манускриптов. Первое печатное издание вышло в Базеле в 1474, затем сборник многократно переиздавался. Отдельные положения «С. з.» применялись в германской судебной практике до Нового времени, в некоторых регионах — до начала ХХ в.

Изд .: Sachsenspiegel / Hrsg. von K. A. Eckhardt. Teil 1: Landrecht; Teil 2: Lehnrecht. Göttingen–Berlin–Frankfurt am Main, 1955–1956 (MGH. Fontes iuris. N. S.; 1); Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследования / Отв. ред. В. М. Корецкий. М., 1985.

Лит .: Lieberwirth R. Eike von Repchow und der Sachsenspiegel. Berlin, 1982; Kümper H. Sachsenspiegel. Eine Bibliographie mit einer Einleitung zu Überlieferung, Wirkung und Forschung. Nordhausen, 2004; Lück H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters. Darmstadt, 2017. А. С. Ануфриева .