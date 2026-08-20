САКСОНСКОЕ ГЕРЦОГСТВО

Саксóнское гéрцогство ( нем. Herzogtum Sachsen):

1. Племенное герцогство ( нем. Stammesherzogtum), сложившееся в IX в. на саксонских землях, которые в результате вой­н 772–804 вошли в состав империи Каролингов , по Верденскому договору 843 — в Восточно-Франкское королевство. С. г. включало в себя обширные территории на севере и северо-востоке королевства. Западная часть С. г., Вестфалия, граничила на северо-западе с Фрисландией, на юго-западе — с Нижней Лотарингией, включала бассейны рек Рур и Липпе (правые притоки Рейна), а также реки Эмс, за исключением их нижних течений. Центральная часть С. г., Ангрия, охватывала земли вдоль среднего течения р. Везер и близ устья р. Эльбы (включая Гольштейн). Восточная область С. г., Остфалия, простиралась до границы с землями славянских племен.

С середины IX в. влиятельным среди саксонской знати стал род Людольфингов (также династия Оттонов, Саксонская династия). Его основателем считается полулегендарный остфальский граф Людольф (ум. в 864/866), которому в позднейших источниках приписывался статус герцога Саксонии, хотя более вероятно, что этот титул получил лишь его сын, Бруно (ум. в 880). Из этого рода происходил король Восточно-Франкского королевства Генрих I (919–936). Его сын Оттон I Великий (936–973) был коронован в 926 в Риме как император. С 961 герцогами Саксонии были представители династии Биллунгов, но короли и императоры из династии Людольфингов продолжали воспринимать С. г. как наиболее близкую для них часть германских владений. При них С. г. играло значимую политическую роль во всей державе, здесь развивалась сеть императорских пфальцев (дворцов), проводились ключевые съезды знати.

Уже во время франкского владычества в Саксонии, ранее языческой, появились крупные церковные центры: архиепископство Гамбурга , епископства Падерборна, Мюнстера , Оснабрюка, Бремена , Миндена, Хильдесхайма, Хальберштадта, Фердена, были основаны монастыри (Корвей, Эссен и др.). В 968 Оттон I добился создания архиепископства с центром в Магдебурге . С. г. играло важную роль в миссионерской деятельности в скандинавских и славянских землях. В период Оттоновского возрождения в С. г. творили яркие авторы из церковной среды: историографы Видукинд Корвейский (ок. 925 — после 973) и Титмар Мерзебургский (975–1018), поэтесса и драматург Хросвита Гандерсгеймская (ок. 935 — ок. 975).

Представители саксонской элиты расширяли свои владения на восток, захватывая славянские земли, учреж­дая на них маркграфства, возводя крепости, основывая новые епископства (в Хафельберге, Бранденбурге, Майсене и др.). Под контролем саксов до 2-й четверти XI в. также была Шлезвигская марка на границе с Данией.

С угасанием рода Биллунгов в начале XII в. власть над С. г. переходила к представителям родов Супплинбургов, Вельфов, Асканиев. С 1142 по 1180 саксонским герцогом был Генрих Лев из рода Вельфов, обретший огромное влияние и вступивший в конфликт с императором Фридрихом I Барбароссой (1155–1190). В 1180 после подавления выступлений Генриха Льва С. г. было разделено на несколько феодальных владений. Название «С. г.» в дальнейшем закрепилось за сравнительно небольшой территорией в восточной части герцогства, перешедшей под власть Бернхарда III из рода Асканиев, графа Ангальта, Ашерслебена и Балленштедта.

2. Территориальное образование, возникшее после раздела племенного герцогства Саксония. С 1180 С. г. включало небольшие разрозненные территории по р. Эльбе, с центрами в Виттенберге и Лауэнбурге. Находилось под властью рода Асканиев. По свидетельству «Саксонского зерцала» (начало XIII в.), герцоги Саксонии входили в число курфюрстов (князей-выборщиков, имевших право избирать государя Германии — «римского короля, долженствующего стать императором»). В 1296 С. г. было разделено на герцогства Саксония-Виттенберг и Саксония-Лауэнбург, статус курфюрстов закрепился за правителями первого из них.

С 1423, после пресечения рода Асканиев, власть над курфюршеством Саксонским была передана Веттинам . При этом территория курфюршества была существенно расширена за счет присоединенных веттинских владений — маркграфства Майсен и ландграфства Тюрингия. В состав курфюршества вошел Лейпциг — крупный центр торговли, с 1409 — университетский город.

В 1485 курфюршество Саксонское разделено между братьями Альбрехтом и Эрнстом (Лейпцигский раздел). Земли, отошедшие Альбрехту (включая области близ Лейпцига, Майсена, Дрездена), стали именоваться С. г., а доставшиеся Эрнсту (включая Виттенберг, Веймар, Кобург) — курфюршеством Саксонским. С этим периодом связано превращение Дрездена в один из важнейших городов империи, после Лейпцигского раздела он был избран резиденцией герцога Саксонии.

Хотя герцогский титул первоначально закрепился за Альбертинской линией рода Веттинов, а титул курфюрстов — за Эрнестинами, ситуация вскоре стала диаметрально противоположной. В Шмалькальденской вой­не 1546–1547 Эрнестины присоединились к Шмалькальденскому союзу протестантских князей, противостоявшему императору Карлу V Габсбургу (1519–1556), а Альбертины выступили на стороне императора (хотя герцог Мориц Саксонский сам был протестантом). Шмалькальденский союз потерпел поражение, Альбертинам перешла большая часть земель Эрнестинов и титул курфюрстов, который сохранялся за ними вплоть до распада Священной Римской империи в 1806, после чего представители той же династии стали королями Саксонии.

Земли, оставшиеся за Эрнестинами, недолго просуществовали как С. г. В конце XVI–XVII вв. С. г. распалось на ряд мелких территориальных образований (так называемых саксонских герцогств).

Лит .: Giese W. Der Stamm der Sachsen und das Reich in ottonischer und salischer Zeit. Wiesbaden, 1979; Schneidmüller B. Billunger — Welfen — Askanier // Archiv für Kulturgeschichte. Bd. 69. 1987. S. 30–61; Blaschke K. Geschichte Sachsens im Mittelalter. München, 1991; Kroll F.-L. Geschichte Sachsens. München, 2014. А. С. Ануфриева .