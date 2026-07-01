САКСОНСКАЯ ДИНАСТИЯ, ЛЮДОЛЬФИНГИ, ОТТОНИДЫ (LIUDOLFINGER, OTTONEN)

Сакнсонская династия – династия германских королей и императоров Священной римской империи . Также известна под именем Людольфинги и Оттониды.

Родоначальником династии был граф в Восточной Саксонии Людольф (ум.864/866). Во время Саксонской войны он сражался на стороне Карла Великого , за что получил земли в долине реки Лейне и титул герцога.

Внук Людольфа – Генрих I Птицелов – в 919 году был избран королем Германии. Генрих породнился с Саксонским герцогом Вудукиндом, в результате чего получил земли в Западной Саксонии, присоединил к королевству Лотарингию, которая стала пятым герцогством.

Сын Генриха I – Оттон I Великий – расширил территорию Германского королевства, в 962 году был коронован императором, основав Священную Римскую империю. В 941 году Оттон упразднил Франконское герцогство, присоединив его к своим владениям. При Оттоне Великом и его наследниках сформировалась система имперской церкви, проводилась активная миссионерская деятельность среди западных славян.

В правление Оттона II (962-983) и его сына Оттона III (983-1002) происходили конфликты внутри самой династии. В 977 году Оттон II одержал победу в Войне трех Генрихов, инициатором которой был представитель баварской ветви Людольфингов герцог Баварии Генрих II Строптивый.

Период правления Оттона I и его потомков, которые дали еще одно название династии – Оттониды, часто называют «Оттоновским возрождением» . При дворе императоров поощрялись науки и искусства, открывались новые скриптории и монастыри. Активно развивалась церковная архитектура.

Старшая ветвь Саксонской династии прервалась со смертью Оттона III в 1002 году. Последним императором из Людольфингов был сын Генриха Строптивого герцог Баварии Генрих II Святой. В 1002 году он получил корону Германии, в 1014 году стал императором. Генрих Святой уделял внимание консолидации немецких земель и укреплению королевской власти, активно способствовал усилению церкви, сделав епископства опорой своей власти. Окончательно Саксонская династия прервалась в 1024 году после смерти бездетного Генриха.

Исторические источники:

Adalbald II. Vita Heinrici II. imperatoris / ed. G. Waitz. Hannover, 1841;

Böhmer J. F. Regesta Imperii II, 4. Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich II. Wien, 1971;

Hirsch S. Jarbücher des Deutschen Reichs unter H. II. Berlin, 1862;

Видукинд Корвейский. Деяния саксов, кн. I-III. М., 1975;

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2006;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2009;

Флодоард. Анналы. // Рихер Реймский. История. / Пер. с лат., сост., коммент. и указ. А. В. Тарасовой; отв. ред. И. С. Филиппов. М., 1997.

Иллюстрации:

Лукас Кранах Старщий. Портрет Оттона I, императора Священной Римской империи из «Хроники Саксонии и Тюрингии». (ок. 1530);

Евангелие императора Оттона III. Сидящий на троне правитель. (ок. 1000).

Автор статьи: Перепечкин К. В.