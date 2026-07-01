САКСОН ГРАММАТИК

Саксóн Граммáтик ( лат . Saxo Grammaticus) (ум. после 1208) — средневековый датский историк. Предположительно родился на о. Зеландия; представители семьи принадлежали к военной аристократии (дед и отец), служили Вальдемару I Великому . В 1170–­1180-х С. Г. учился в Cев. Франции (Париж, Орлеан или Реймс). В Дании он вероятно, преподавал в кафедральной школе в Лунде, был каноником лундского капитула и секретарем при дворе Лундского архиепископа Абсалона . Около 1190 Абсалон поручил С. Г. написать обширную историю датского народа; сочинение «Деяния данов» («Gesta danorum») было завершено уже после смерти заказчика, между 1208 и 1219, и посвящено архиепископу Андерсу Сунесену и королю Вальдемару II Победоносцу .

«Деяния данов» написаны на элегантной классической латыни в жанре «origo gentis» («происхождение народа»); состоят из XVI книг (частей) и вступления. С. Г. описывает в хронологическом порядке череду правлений властителей Дании от эпонимического прародителя Дана до короля Кнута VI (1182–1202). Образцом для С. Г. послужила античная история (главным образом, сочинение Валерия Максима ), а также труды средневековых историков Дудо (Дудона) Сен-Кантенского , Павла Диакона и Беды Достопочтенного . «Деяния данов» должны были продемонстрировать, что Дания — древнее и независимое королевство с сильной династией, славной историей и богатым наследием, оно ничем не уступает другим европейским странам, прежде всего Священной Римской империи . В книгах I–IX, посвященных легендарной истории страны, С. Г. косвенно проводит аналогии между древними королями Дании и правителями Рима и перекладывает на классический римский размер древнескандинавскую героическую поэзию (например, «Речи Бьярки», «Песнь об Ингяльде») в доказательство высокого уровня литературы в древней Дании. В книгах X–XIII он описывает принятие Данией христианства как самостоятельный шаг датских королей и приветствует учреждение независимого от немецкой церкви Лундского архиепископства (1103/1104). Возвышение главных героев произведения — Вальдемара I и его сподвижника Абсалона, их борьба за укрепление королевской власти и завоевательные походы на Балтике описаны в книге XIV, занимающей более четверти объема произведения. Книги XV–XVI повествуют о последних годах Вальдемара I и начале правления Кнута VI, который при поддержке архиепископа Абсалона отказался приносить вассальную клятву императору Священной Римской империи и завершил подчинение западнославянских земель Южн. Балтики: последние упомянутые в сочинении С. Г. события — принесение герцогом Богуславом (Бугиславом) I Померанским клятвы верности Кнуту VI (1185) и смерть герцога два года спустя. «Деяния данов» — уникальный источник по средневековой истории Сев. Европы. Он основан на устной традиции, на латинской и предположительно древнеисландской литературе, на рассказах современников и собственных наблюдениях автора. Полный текст известен благодаря первому печатному изданию, сделанному по несохранившейся рукописи датским гуманистом Кр. Педерсеном в 1514 в Париже. Самый древний рукописный фрагмент — «Анжерский» (ок. 1200; найден в 1863 в г. Анжере).

Соч. : Gesta Danorum: The History of the Danes / Ed. K. Friis-Jensen; transl. P. Fisher. 2 vols. Oxford, 2015; Деяния данов: I–XVI книги / Пер. с лат. А. С. Досаева. В 2 т. М., 2017.

Лит .: Skovgaard-Pedersen I. Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. København, 1987; Muceniecks A. Saxo Grammaticus: Hierocratical Conceptions and Danish Hegemony in the Thirteenth Century. Kalamazoo–Bradford, 2017. В. М. Хусаинов.