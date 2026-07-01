САКСЕН-КОБУРГ-ГОТА

Сáксен-Кóбург-Гóта ( нем . Sachsen-Cobourg und Gotha) — герцогская династия (1826–1918); королевские династии в Бельгии, Великобритании; королевская династия, правившая в Болгарии (1908–1946). Основатель — герцог Эрнест I (1784–1844), сын Франца Саксен-Кобург–Заальфельдского (1750–1806) из Эрнестинской линии саксконской династии Веттинов и Августы Каролины Софии Реус д’Эберсдорф (1757–1831). В 1826 Эрнест обменял Заальфельд на Готу, герцогство получило название С.-К.-Г. Его потомки — Эрнест II (1818–1893, герцог С.-К.-Г. в 1844–1893), Альфред I (1844–1900, герцог в 1893–1900), Карл-Эдуард (1884–1954, герцог в 1900–1918) правили герцогством до Ноябрьской революции в Германии 1918 – 1919 . После упразднения герцогства главами дома С.-К.-Г. являлись Карл-Эдуард (1884–1954, глава дома в 1918–1954), Фридрих-Жозиас (1918–1998, глава дома в 1954–1998). С 1998 главой дома является внук Карла-Эдуарда С.-К.-Г. герцог Андреас (21 марта 1943–).

Третий сын Франца, брат Эрнеста I Леопольд (1790–1865) 21 июля 1831 короновался как король бельгийцев Леопольд I , став основателем бельгийской династии (правил в 1831–1865). Ему наследовал Леопольд II (1835–1909, король в 1865–1909) , престол от которого, по причине отсутствия наследников мужского пола, перешел к племяннику Альберту I (1875–1934, король в 1909–1934). Затем правили Леопольд III (1901–1983, король в 1934–1951) , Бодуэн (1930–1993, король в 1951–1993), Альберт II (род. в 1934, король в 1993–2013). После отречения Альберта II престол перешел к его старшему сыну Филиппу (род. 15 апреля 1961). После Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 официальное название династии было изменено на Бельгийскую. В 1991 были внесены поправки в Конституцию Бельгии, был отменен салический закон. Наследницей трона официально с 21 июля 2013 является старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды д’Удекем д’Акоз (род. в 1973) принцесса Елизавета Бельгийская (род. в 2001).

Сын Эрнеста I Альберт , принц С.-К.-Г . (1819–1861) в 1840 женился на своей двоюродной сестре, английской королеве Виктории, дочери герцога Кентского Эдуарда (1767–1820) и герцогини Саксен-Кобург-Заальфельд Виктории (1786–1861). Вступивший в 1901 на престол их сын Эдуард VII (1841–1910, король в 1901–1910) основал английскую ветвь С.-К.-Г. В годы Первой мировой вой­ны Георг V (1865–1936, король в 1910–1936) изменил название династии на Виндзорскую (1917). Георгу V наследовали: Эдуард VIII (1894–1972, король в январе–декабре 1936), Георг VI ( 1895–1952, король 1936–1952), Елизавета II (1926–2022, королева в 1952–2022), Карл III (род. в 1948, коронован 6 мая 2023).

Племянник Эрнеста I Фердинанд Август (1816–1885) женился на королеве Португалии Марии II да Глориа (1819–1853). Их сын Педру V (1837–1861, король с 1853) стал основателем Кобург-Брагансской династии, младшей линии Брагансской династии , правившей в 1853–1910. Педру V наследовали: Луиш I (1838–1889, король с 1861), Карлуш I (1863–1908, король в 1889–1908), Мануэл II (1889–1932, король 1908–1910). В 1910 после провозглашения республики династия была упразднена.

Правнук Франца, сын Августа С.-К.-Г. Фердинанд (1861–1948), князь (1887–1908), царь Болгарии (1908–1918) основал болгарскую ветвь С.-К.-Г. После отречения в пользу сына Бориса III (1894–1943) бежал из страны. После смерти Бориса III престол перешел к 6-летнему сыну Симеону II, при регентстве младшего брата Бориса Сирилла. По окончании Второй мировой вой­ны по итогам референдума 1946 династия С.-К.-Г. упразднена. В 1996 Симеон II вернулся в Болгарию, в 2001–2005 занимал пост премьер-министра.

Лит .: Остапенко Г. С. Британская монархия от королевы Виктории до Елизаветы II. М., 2006; Йовков И. Кобургът. София, 1980; Монархи Европы: судьбы династий / Ред.-сост. Н. В. Попов. М., 1996. А. О. Хорошева.