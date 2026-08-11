САКОВ НИКОЛАЙ СТАВРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье врача греческого происхождения, работавшего на Липецких минеральных водах. В 1911 г. Николай отправился за границу, увлекся авиацией и прошел летные курсы пилотирования, получив удостоверение пилота аэроклуба Франции. Приобрел на собственные средства моноплан «Депердюссене» и привез его в Россию. После начала Первой Балканской войны , отправился добровольцем воевать на стороне Греции. В источниках отмечается несколько боевых вылетов Сакова во время освобождения Янина. Во время одного из полетов, самолет пилота был подбит, но ему удалось совершить посадку в Превезе. Самолет удалось починить и вскоре его вернули на базу. По всей видимости после этого он вернулся в Россию и стал летчиком-инструктором в летной школе Императорского Всероссийского аэроклуба (ИВАК). После начала Первой мировой войны , из летчиков школы сформировали Особый добровольческий авиационный отряд, среди них был и Саков. Позднее на его базе сформировали 34-й корпусной авиационный отряд. В одном из бою, Николай Ставрович получил ранение, находился на лечении в минском госпитале. Отличился во время кампании 1915 г., получил два Георгиевских креста. В конце 1916 г. уволен с воинской службы из-за плохого состояния здоровья. Еще находясь на действующей службе, попросил отца заняться организацией производства самолетов в Липецке. Летом 1916 г. С.Е. Саков организовал товарищество «Липецкие Аэропланные Мастерские», которое в ноябре передал в полное распоряжение сына. С товариществом был заключен контракт на поставку 5 учебных аэропланов для армии, но из-за революционных событий, построены они были уже при советской власти. По всей видимости, в 1918 г. Саков примкнул к белому движению во время Гражданской войны . Совершил поездку в Великобританию для закупки аэропланов для нужд белых, в ноябре 1919 г. прибыл в Ревель и вступил в авиационный отряд Северо-Западной армии генерала Юденича . Участвовал в походе на Петроград, окончившийся поражением белых сил и роспуском оставшихся частей. После этого ненадолго возвращается в Грецию на время правления Константина I, потерпевшего поражение в войне с Турцией и вынужденного оставить престол осенью 1922 г. в пользу своего старшего сына Георга II. Саков не принимал участия в боевых действиях и после событий 1922 г. оставил Грецию и эмигрировал во Францию. В Париже работал таксистом. Входил в Союз русских авиаторов во Франции. Занимался составлением общего списка всех усопших русских летчиков, но так и не завершил его из-за собственной кончины. Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.