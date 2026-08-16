САКО, ХОСЕ АНТОНИО

Сáко ( исп. Saco) , Хосе Антонио (07.05.1797, Баямо, Куба — 26.11.1879, Барселона, Испания) — кубинский политический и общественный деятель, историк, философ, просветитель. В 1816–1819 — студент семинарии Сан-Карлос ( Гавана ), ученик кубинского философа Ф. Варелы (1788–1853). В 1824–1826 и 1828–1831 жил и работал в США, вместе с Варелой издавал газету El Mensajero Semanal (1828–1831), в которой освещались актуальные проблемы социально-экономического и политического развития Кубы и стран Латинской Америки. По возвращении на Кубу (1832) возглавил журнал Revista Bimestre Cubana (1831–1834), ставший рупором либеральной креольской интеллигенции. С 1830-х С. — главный идеолог кубинского либерализма. В 1834 был выдворен с Кубы за критику работорговли. В изгнании не прекращал критиковать колониальный испанский режим, выступал за отмену рабства, привлечение белой иммиграции, свободу торговли и реформу народного образования, свободу печати, политическую автономию Кубы. Был противником идеи присоединения Кубы к США. Трижды (в 1836, в 1866 и 1879) избирался депутатом от Кубы в испанские кортесы, но никогда не занимал этот пост. Концепция С. о кубинской нации предполагала удаление с острова негритянского населения. Автор многотомного труда по истории рабства в Старом и Новом свете.

Лит .: Ortiz F. José Antonio Saco y sus ideas cubanas. La Habana, 1929; Ларин Е. А. Куба в конце XVIII — начале XIX века. М., 1989; Ивкина Л. А. Десятилетняя вой­на за независимость на Кубе, 1868–1878. М., 2007; Ивкина Л. А. История в лицах: Хосе Антонио Сако и его время. Ч. 1–3 // Латиноамериканский исторический альманах. М., 2016, 2018, 2019. Л. А. Ивкина.