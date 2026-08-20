САХИБ-ГИРЕЙ I

Сахи́б-Гирéй I (? — начало 1551) — правитель Казанского ханства (1521–1524) и Крымского ханства (1532–1551). Из династии Гиреев , сын Менгли-Гирея I , брат Мухаммад-Гирея I . В 1523 в послании к Сулейману I объявил себя его подданным. Вой­на с Великим княжеством Московским вынудила его оставить Казань Сафа-Гирею . В 1524 отправился в Константинополь. В 1532 при поддержке Османской империи занял крымский престол. Насаждал земледелие, запрещая перекочевки и основывая селения на перераспределенных землях. Активно поддерживал крымское влияние в Казани в 1535 и 1546. С 1530–1540-х вел вой­ну с Ногайской ордой. В 1546 взял столицу Астраханского ханства Хаджи-Тархан. Походами 1539, 1542, 1544/45 и 1545/46 утвердил господство над Черкесией и усилил свои позиции в Кабарде . Заключил в 1535 союз с Великим княжеством Литовским против Москвы, но в дальнейшем отказался от него и возобновил лишь в 1541. Во 2-й половине 1530-х — начале 1540-х бывал при дворе князя С. Ф. Бельского, совершал набеги на Московскую Русь. Поддерживал доверительные отношения с Османами до середины 1540-х, когда вступил в конфликт с бейлербеем Кафы Касым-пашой и великим вазиром Рустем-пашой, а в 1548 отказался от участия в Ирано-османских вой­нах . Поскольку часть крымской знати неоднократно обращалась в Стамбул с просьбой сместить С.-Г. I, в 1551, когда он ушел в поход на кабардинцев, Бахчисарай занял Девлет-Гирей I, присланный в Кафу Сулейманом. Спешно вернувшийся в Крым С.-Г. I был разбит и убит, а его семья — вырезана. Т. К. Кораев.