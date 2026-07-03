САХАРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

). Из дворян Московской губернии, младший брат военного министра генерал-адъютанта В.В. Сахарова. Окончил 2-ю Московскую военную гимназию. 10.8.1869 поступил в 1-е военное Павловское училище. 30.8.1870 получил звание портупей-юнкера. 2.11.1870 получил звание фельдфебеля. 11.8.1871 окончил училище по 1- и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Гренадерскому полку. 17.8.1872 переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком. 6.12.1874 произведен в подпоручики. 25.9.1875 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1876 произведен в поручики. 6.1.1878 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 9.1.1878 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб 16-й пехотной дивизии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 25.4.1878 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом 16-й пехотной дивизии. 11.8.1878 назначен и. д. помощника старшего адъютанта строевого отделения полевого штаба Действующей армии. 23.12.1878 утвержден в должности. 31.1.1879 назначен делопроизводителем по учебной части Рижского пехотного юнкерского училища. 4.11.1880 назначен помощником инспектора классов 2-го военного Константиновского училища. 12.4.1881 произведен в подполковники. 23.10.1881 прикомандирован к Учебному кавалерийскому эскадрону. 30.6.1882 назначен правителем дел по учебной части Офицерской кавалерийской школы 8.4.1884 произведен в полковники. 4.4.1886 назначен начальником Елисаветградского кавалерийского юнкерского училища. 6.1.1891 назначен начальником штаба 14-й пехотной дивизии. 18.3.1891 назначен начальником штаба Кронштадтской крепости. 24.5.1893 назначен командиром 38-го драгунского Владимирского полка. 12.11.1897 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 5-го армейского корпуса. 30.6.1899 назначен начальником штаба Отдельного корпуса пограничной стражи. Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 30.6.1900 назначен командующим войсками в Северной Маньчжурии с оставлением в должности. 4.9.1900 отчислен от командования войсками в Северной Маньчжурии. 31.1.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 16.2.1901 назначен начальником Заамурского округа пограничной стражи. 7.5.1901 назначен начальником 4-й кавалерийской дивизии. 29.11.1903 назначен командиром 1-го Сибирского армейского корпуса. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 5.4.1904 назначен начальником полевого штаба Маньчжурской армии. 18.10.1904 назначен начальником штаба главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 17.3.1905 назначен членом Александровского комитета о раненых. 24.9.1905 назначен временно командующим 17-м армейским корпусом с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 3.1.1906 назначен в распоряжение Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 21.4.1906 прикомандирован к Главному штабу. 11.10.1906 назначен командиром 7-го армейского корпуса. 13.4.1908 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 4.11.1911 назначен членом Александровского комитета о раненых. 13.12.1913 назначен командиром 11-го армейского корпуса с оставлением членом Александровского комитета о раненых. Участник Первой мировой войны. 22.8.1915 назначен оренбургским губернатором и наказным атаманом Оренбургского казачьего войска с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 4.9.1915 назначен командиром 11-го армейского корпуса с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 25.10.1915 назначен командующим 11-й армией. 19.10.1916 назначен командующим Дунайской армией. 12.12.1916 назначен помощником августейшего главнокомандующего армиями Румынского фронта. Фактически руководил действиями фронта при номинальном командовании короля Румынии Фердинанда I. 2.4.1917 уволен от должности с оставлением членом Александровского комитета о раненых. Проживал в Румынии. В 1918 г. переехал в Крым. Расстрелян "зелеными".

Жена: дочь коллежского советника Александра Владимировна (урожденная Козловская). Дети: Александр (род. 16.10.1879), Василий (род. 1.1.1881).