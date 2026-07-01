САХАРОВ Андрей Дмитриевич

Ученый-физик, российский общественный и политический деятель.

В 1942 г. закончил (в эвакуации) физический факультет Московского университета . В 1942-1945 гг. — инженер-изобретатель. В 1945-1948 гг. - аспирант ФИАН. В 1948 г. включен в исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, один из “отцов” термоядерной бомбы, один из инициаторов работ в области управляемой термоядерной реакции. С 1953 г. — академик. С конца 50-х гг. Сахаров выступает за ограничение и прекращение ядерных испытаний. На этой почве с 1961 г. конфликтует с руководителями советского государства. Он - один из инициаторов Договора о запрещении испытаний в трех средах 1963 г.

В 1966 г. Сахаров участвовал в Комитете по проблеме Байкала, выступал против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу озера. В 1968 г. Сахаров написал работу “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”, в которой выступил за расширение свободы слова и амнистию политзаключенных. После опубликования “Размышлений” на Западе Сахаров был отстранен от секретных работ и переведен в Физический институт Академии Наук.

В 1970 г. Сахаров вошел в Комитет прав человека. В 1972 г. вторично женился - на участнице диссидентского движения Е. Боннэр. Постепенно он становится одним из лидеров диссидентского движения. В 1975 г. Сахаров был удостоен звания лауреата Нобелевской премии Мира. В 1972-1979 гг. по данным КГБ Сахаров провел 150 пресс-конференций, готовил материалы для 1200 передач иностранного радио. Выступал за «конвергенцию», соединение всего лучшего в моделях социализма и капитализма. 22 января 1980 г. за выступление против войны в Афганистане был лишен всех правительственных наград и выслан в г. Горький. Во время горьковской ссылки проводил голодовки протеста, но затем письменно обещал отказаться от регулярной общественной деятельности. 23 декабря 1986 г. вернулся в Москву, работал в физическом институте им. П. Лебедева. В 1988 г. вернулся к активной общественной деятельности. В 1989 г. — народный депутат СССР, сопредседатель Межрегиональной депутатской группы. Выступил на съезде народных депутатов с программой демократических преобразований в СССР. Стал одним из инициаторов всесоюзной политической забастовки 11 декабря 1989 г. против 6 статьи Конституции 1977 г. Работал над проектом новой конституции Союза Советских республик Европы и Азии.

Исторические источники:

Антология самиздата. М., 2005;

Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове. М., 1996.

Сочинения:

Воспоминания. М., 1996;

Дневники. М., 2006;

Мир, прогресс, права человека. Л., 1990;

Тревога и надежда. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.