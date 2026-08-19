САХАРОВ, АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Сáхаров, Андрей Дмитриевич (21.05.1921, Москва — 14.12.1989, там же) — ученый-физик, российский общественный и политический деятель. В 1942 закончил (в эвакуации) физический факультет Московского университета. В 1942–1945 — инженер-изобретатель. В 1945–1948 — аспирант Физического института Академии наук (ФИАН). В 1948 включен в исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, один из «отцов» термоядерной бомбы, один из инициаторов работ в области управляемой термоядерной реакции. С 1953 — академик. Трижды Герой социалистического труда (1954, 1955, 1962). С конца 1950-х С. выступал за ограничение и прекращение ядерных испытаний, был среди из инициаторов Договора о запрещении испытаний в трех средах (1963). В 1966 критиковал строительство целлюлозно-бумажного комбината на берегу Байкала. В 1968 С. написал работу «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой требовал расширения свободы слова и амнистию политзаключенных. С. выдвинул идею «конвергенции», соединения всего лучшего в моделях социализма и капитализма. После опубликования «Размышлений» на Западе С. отстранен от секретных работ и переведен в ФИАН. В 1970 вошел в Комитет прав человека. В 1972 вторично женился — на участнице диссидентского движения Е. Г. Боннэр. Постепенно С. стал одним из лидеров диссидентского движения. В 1975 удостоен звания лауреата Нобелевской премии мира. 22 января 1980 за выступление против вой­ны в Афганистане лишен всех правительственных наград и выслан в г. Горький (ныне Нижний Новгород). Во время ссылки проводил голодовки протеста, но затем письменно обещал отказаться от регулярной общественной деятельности. 23 декабря 1986 вернулся в Москву, работал в физическом институте им. П. Н. Лебедева. В 1988 вернулся к активной общественной деятельности. В 1989 — народный депутат СССР, сопредседатель Межрегиональной депутатской группы . Выступил на Съезде народных депутатов СССР с программой демократических преобразований в СССР. Стал одним из инициаторов всесоюзной политической забастовки 11 декабря 1989 против статьи 6 (о КПСС) Конституции СССР. Работал над проектом новой конституции Союза Советских республик Европы и Азии.

Соч .: Мир, прогресс, права человека. Л., 1990; Тревога и надежда. М., 1990; Воспоминания. М., 1996; Дневники. М., 2006.

Лит. : Конституционные идеи Андрея Сахарова. М., 1990; Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Вильнюс, 1992; Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове. М., 1996; Медведев Р. А. Солженицын и Сахаров. М., 2002; Антология самиздата. М., 2005; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Его же. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. А. В. Шубин.