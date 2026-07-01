САФОНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Сафоновский историко-краеведческий музей располагается в городе Сафоново, удаленном от Смоленска на 102 км к востоку.

Поселение Сафонове впервые упоминается в 1678 году. Мощный импульс развитию города дало освоение обнаруженных здесь месторождений бурого угля. В предвоенные годы рядом с Сафоновым возник шахтный поселок, получивший название Горный.

На территории Сафоновского района сохранились памятники архитектуры XIX века - церковь Успения (село Белый Берег), конный двор (село Крюково), церковь Покрова (село Перстенки) и другое.

Первая экспозиция была открыта в 1984 году в здании Дворца культуры угольщиков и просуществовала один год. Музей был открыт 9 мая 1990 года. Здание музея, построенное в первые годы становления города, является частью его истории.

Первым директором назначена Боровкова Валентина Антоновна, историк по образованию, директор школы №2.

С октября 1994 года музей возглавляет Яковлева Любовь Николаевна (24 августа 1957 года). Окончила Московский государственный институт культуры в 1991 году по специальности организатор-методист культурно-просветительской работы.

За значительный вклад в изучение и сохранение истории Сафоновской земли и развитие краеведения в 2008 году. Любовь Николаевна была награждена памятной медалью «Патриот России».

Важнейшую роль в работе музея играет объединение и совместная работа со школьными музеями и краеведческими уголками. Начата оцифровка экспонатов школьных музеев.

При музее работает краеведческое объединение «Наследие».

В музее шесть экспозиционных залов.

Иллюстрации:

Сафоновский историко-краеведческий музей.