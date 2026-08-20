САФА-ГИРЕЙ

Сафá-Гирéй (1510, Бахчисарай — 03.1549, Казань) — правитель Казанского ханства (1524–1549, с перерывами). Из династии Гиреев , племянник Сахиб-Гирея I . Вступил на престол в ходе вой­ны с Великим княжеством Московским (1523–1524). Поддерживал тесные отношения с Крымским ханством и Астраханским ханством , Ногайской ордой, Великим княжеством Литовским и Польшей. В 1529 отказался дать шертную грамоту Василию III Ивановичу, что привело в 1530 к новой вой­не с Москвой, которая нанесла ущерб экономике ханства и вызвала в 1531 мятеж знати, призвавшей на помощь Василия III. Бежал к ногайцам и вернулся на престол в 1535, атаковал галицкие и нижегородские земли, в 1536 возглавлял осаду Балахны, в 1536–1537 посылал вой­ска в набеги на окрестности Костромы, Мурома, Галича, Вологды и т. д. Прервал переговоры с Иваном IV Грозным (1538–1539) и возобновил в 1539–1544 периодические набеги на московские уезды. В 1545 князья Кадыш и Чюра Нарыков предложили Ивану IV сместить С.-Г., что и произошло при восстании в Казани в 1546. Возвращен на трон в том же году с помощью астраханского хана Ак-Кубека и ногайского бия (управителя) Юсуф-мурзы, на чьей дочери, Сююм­бике (ок. 1516 — ок. 1557), женился. Жестоко расправился с противниками, но вскоре испортил отношения с Юсуф-мурзой и в 1548 потерпел поражение от Ивана Грозного у Казани. Неудачей завершились набеги казанцев на округу Костромы (1548) и Мурома (1549). Погиб в результате несчастного случая, оставив престол малолетнему сыну — Утемыш-Гирею (1546–1566), при котором регентство до 1551 осуществляла Сююм-бике. Т. К. Кораев.