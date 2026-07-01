САДОКИДЫ

Садокиды (саддукеи) — приверженцы одного из религиозно-философских течений в иудаизме во II в. до н. э. — I в. н. э. Свидетельства о С. немногочисленны и ненадежны. Ни одно из течений в позднейшем иудаизме не возводит себя к С., они не оставили собственных текстовых свидетельств, а их описания известны только с позиций их противников — христиан и фарисеев (в частности, из сочинений Иосифа Флавия ). Название С. образовано от имени Цадок. Точно не установлено, подразумевается ли Цадок, первый первосвященник в Храме Соломона (X в. до н. э.), или ученик еврейского законодателя Антигона Сохейского (III в. до н. э.).

Традиционно считается, что С. были тесно связаны с правящей элитой Иудеи. В источниках перечисляются следующие идеологические разногласия между С. и фарисеями: первые отрицали воскресение мертвых, отвергали идею божественного предопределения и опирались только на письменный Закон (Тору), т. е. не признавали устную традицию — совокупность мнений и интерпретаций, сложившихся вокруг Торы. В литературе фарисеев С. также обвиняются в сотрудничестве с греческими и римскими властями. Ничего не известно о деятельности С. после взятия Иерусалима и разрушения Второго Храма римлянами в 70 н. э.

Лит .: Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э. СПб., 2013. С. А. Коваль .