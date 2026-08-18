САДЧЕНКО Валентина Николаевна

Родилась 24.03.1976. Окончила Ставропольский государственный университет (СГУ) в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Францисканский монашеский орден и его социально-религиозные функции (XIII – первая половина XV вв.) (СГУ, 2005).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета.

Учитель : Краснова И.А.

Область интересов : История монашеских орденов и религии в Италии (XIII – XV вв.

Сочинения:

Садченко В. Н. Клара Ассизская и гендерный аспект женского францисканского монашества в средневековой Европе (1212-1458 гг.) // Человек второго плана. Сб. ст. Вып. 3. – Ростов-н/Дону, 2008. С.135-153;

Садченко В. Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. Учебно-методический комплекс. – Ставрополь, 2008. – 632 с.;

Садченко В. Н. Роль Илии Кортонского на начальном этапе деятельности Францисканского ордена: реальность и мифы // CURSOR MUNDI: человек Античности, Средневековья и Возрождения: научный альманах, посвященный проблемам исторической антропологии. Вып. 2. – Иваново, 2009. С. 74-93;

Садченко В. Н. Особенности формирования коллективной францисканской идентичности посредством символического и вербального каналов коммуникации в XIII-XV вв. // Историческая память, власть и дисциплинарная история: Материалы международной научной конференции. Пятигорск,23-25 апреля 2010 г. – Пятигорск – Ставрополь – Москва: ПГЛУ, 2010. С. 33-36.

Садченко В. Н. Конструирование образа Илии Кортонского как «чужого» во францисканской литературе XIII - начале XV вв.// Национальный/ социальный характер: археология идей и современное наследство. – М.:ИВИ РАН, 2010. С. 144-146.

Садченко В. Н. Китай в региональных международных отношениях по данным российских учёных // Глобальная экономическая трансформация и инновация развития регионов / Сборник материалов международной научно-практической конференции: Институт Дружбы народов Северного Кавказа. – Ставрополь: РИО ИНДК, 2013. С. 377-381.

Садченко В. Н., Бесленеев М.С. Новая история стран Азии и Африки (хрестоматия): учебное пособие. - Часть 1. Ставрополь, 2013. – 304 с.

Садченко В. Н., Бесленеев М.С. Новая история стран Азии и Африки (хрестоматия): учебное пособие. Часть 2. Ставрополь, 2013. – 220 с.

Садченко В. Н. Изменение восприятия Илии Кортонского во францисканской традиции XIII в.: от образа избранника к «чужому» // Свой – другой – чужой в коммуникативном пространстве контактных зон / под. ред О.В. Воробьевой, Л. П. Репиной. – М.; ИВИ РАН, 2014. – 158 с. С. 116-118.

Садченко В. Н. Эффективность интеграционных процессов в регионе АТР на примере деятельности АСЕАН // Гуманитарные и юридические исследования. 2014. №1. – Ставрополь: Изд-во «СКФУ», 2014.

Садченко В. Н., Величко Л.Н. История исторической науки: Историография всеобщей истории. Учебно-методическое пособие. - Ставрополь: Изд-во «СКФУ», 2014. – 181 с.