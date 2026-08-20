САБЛИН, ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сáблин, Юрий Владимирович (12[24].11.1897, Юрьев, Лифляндская губ. — 19.06.1937) — российский революционер и советский военачальник. Родился в дворянской семье. Окончил гимназию и продолжил обучение в Московском коммерческом институте. В 1916 отправился добровольцем на Первую мировую вой­ну 1914–1918 . С 1915 состоял в партии социалистов-революционеров. Прапорщик. На Втором Всероссийском съезде Советов избран членом Всероссийского центрального исполнительного комитета. Активный участник Московского восстания 1917, был членом штаба Московского военно-революционного комитета . Левый социалист-революционер. Командовал 1-м Московским отрядом в боях против вой­ск Каледина и Центральной Рады . Участник Левых эсеров выступления 1918 , был амнистирован. Во время Гражданской вой­ны 1917–1922 командовал или был комиссаром полка, бригад, дивизий Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Был награжден двумя орденами Красного Знамени. Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания 1921. Проходил обучение в Военной академии РККА. В 1925 — начальник штаба ВВС Туркестанского военного округа, участник борьбы с басмачеством . Занимал различные должности в РККА, включая командира дивизии. Арестован 25 сентября 1936. Расстрелян.

Лит. : Лазарев С. Е. Социокультурный состав советской военной элиты 1931–1938 гг. и её оценки в прессе русского зарубежья. Воронеж, 2012; Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные): 1937–1941. Биографический словарь. М., 2012; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918. СПб., 2017. Д. К. Баканов.