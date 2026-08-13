САБЛЕР ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ

Биография и государственная служба

Родился в семье обер-квартирмейстера отдельного Гренадерского корпуса К.Ф. Саблера. Поступил на юридический факультет Московского университета , который окончил в 1867 г. В 1872 г. Саблер получает степень магистра, защитив работу «О значении давности в уголовном праве», после чего получает назначение на кафедру уголовного судоустройства и судопроизводства, доцентом которой становится. В 1872-1873 гг. он читал курс по уголовному судопроизводству в Московском университете.

Год спустя Саблер устраивается на службу в Министерство юстиции и спустя некоторое время получает назначение во II отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Работая там, Саблер участвовал в решении вопросов, связанных с изменением Уложения о наказаниях, с пересмотром некоторых других уставов Российской империи, с положением старообрядцев в России, и многих других. Кроме того, с 1874 г. В.К. Саблер в течение пяти лет возглавлял Санкт-Петербургское женское патриотическое общество.

В 1875 г. Саблер получает звание камер-юнкера. Год спустя присоединяется к свите великой княгини Екатерины Михайловны. В 1880 г. поступает на службу в государственную канцелярию, при этом сохраняя место во II отделении, и получает звание камергера, а в 1890 г. – тайного советника.

В 1881 г. Саблер поступает на службу в Святейший Синод , где находился в должности сначала юрисконсульта, затем управляющего канцелярией помощника председателя по вопросам церковно-приходских школ. Параллельно с тем исполнял обязанности личного секретаря великой княгини Екатерины Михайловны.

С 1892 по 1896 гг. Саблер – заместитель обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева . Оставил эту должность из-за разногласий с обер-прокурором, и в 1896 г. был назначен членом Государственного совета. Помимо этого, Саблер являлся на тот момент почетным членом училищного совета при Святейшем Синоде, состоял в российском отделении общества Красного Креста, являлся почетным членом Киевской духовной академии, Московского археологического института . Помимо этого, В.К. Саблер принимал участие и в политической жизни России 1910-х гг., являясь почетным членом первой в истории России черносотенной организации – «Русского собрания».

Обер-прокурором Святейшего Синода В.К. Саблер становится в 1911 г., и занимает эту должность до 1915 г. Современники зачастую негативно отзывались о периоде обер-прокурорства Саблера, обвиняя последнего в мелочности и деспотизме.

После революционных событий 1917 г. остался жить в России, но вплоть до 1925 г. подвергался многочисленным арестам. В 1926 г. был отправлен в ссылку в Тверь, где и скончался в 1929 г.