СААМЫ

САА́МЫ – коренной финно-угорский народ Северной Европы.

Самоназвание скандинавских саамов - самелатс, самек, а карельских - саами, саамь, саме. В русской и скандинавской интерпретации они именовались как «лопари», «лопляне», «лопь». От данных названий происходит топоним «Лапландия», фактически обозначающий землю, на которой живут лопари.

Саамы являются малочисленным народом. Количество саамов оценивается в пределах от 60 до 80 тысяч человек. Территория расселения саамов исторически сложилась таким образом, что представители данного народа сконцентрированы в нескольких государствах: Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Наибольшее число саамов проживает в Норвегии.

Саамские языки относятся к финно-угорским языкам уральской языковой семьи. Единого с. языка не существует, так как он распался на несколько диалектов (западных и восточных). Предположительно, предки саамов начали проникать на европейский север в IV тысячелетии до н.э., постепенно подвергая ассимиляции автохтонное население. Таким образом, саамский народ сложился в результате взаимодействия большого числа этнических групп.

Древние саамы имели более значительный ареал проживания. Южная граница расселения саамов доходила до Ладоги. Саамские общины подразделялись на оседлые и кочевые. Кочевые группы занимались речным и морским рыболовством, оленеводством. Процесс одомашнивания северных оленей получил значительное развитие только к XVI в.

На протяжении всей своей истории саамы находились под непосредственным влиянием своих более мощных соседей. Уже с IX в. норвежские конунги начинают облагать саамов данью. Далее даннические отношения с саамами устанавливают шведы, финны, русские. Среди саамов успешно распространялось христианство (как православие, так и лютеранство), но шаманизм не отходил на второй план повсеместно. Саамскому народу удалось сохранить свою культурную самобытность, пройдя через трудности ассимиляционной политики, забвения саамского языка, норвегизации, финнизации.

На нынешнем этапе саамы имеют отчетливо сформулированные принципы культурной самоидентификации. Укреплению саамского социокультурного своеобразия способствуют Саамские парламенты. Возрождаются саамские языки и школьное обучение на них. Утверждены саамские флаг и гимн.

Иллюстрация:

Зимние занятия лапландцев. Английского атлас XVII века.