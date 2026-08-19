СААКАШВИЛИ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Саакашви́ли, Михаил Николаевич (Ни­колозович) (род. 21.12.1967, Тбилиси) — грузинский политический и государственный деятель. Окончил Украинский институт международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко (1992). Магистр права Колумбийского университета (1994). В 1995 вернулся в Грузию, избран депутатом парламента от партии «Союз граждан Грузии» (СГГ). В 1998 возглавил фракцию СГГ. С января 2000 — представитель Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы. Затем министр юстиции в правительстве Г. Арсенишвили. В 2001 подал в отставку, выступил с обвинениями в коррупции против президента Э. А. Шевард­надзе , стал лидером «Национального движения», с 2002 — председатель законодательного собрания Тбилиси. Один из лидеров манифестаций, которые привели к свержению президента в 2003 («Революции роз»). В 2004 избран президентом Грузии. С. провел ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией, сокращение государственного аппарата и привлечение в страну иностранных инвестиций, ему удалось восстановить контроль грузинского правительства над Аджарией (2004) и Кодорским ущельем (2006). С. был сторонником вступления Грузии в НАТО, принял решение о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ (2006). С. стремился к возвращению в состав Грузии Абхазии и Южн. Осетии, не останавливаясь перед применением военной силы. 8 августа 2008 грузинская армия атаковала г. Цхинвал, но была отброшена. После второго президентского срока (2013) С. покинул Грузию, где его обвинили в превышении должностных полномочий, растрате бюджетных средств, С. был заочно арестован и объявлен в розыск (2014). После Евромайдана приглашен президентом Украины П. А. Порошенко в качестве советника (2015), затем стал главой Одесской областной администрации. Вступил в конфликт с президентом. В 2017 С. был лишен украинского гражданства, в 2019 вновь приглашен в качестве главы Исполкома комитета реформ Украины. В сентябре 2021 нелегально прибыл на территорию Грузии, арестован. После нескольких голодовок в 2022 помещен в больницу.

Лит .: Asmus R. A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West. New York, 2010; Jones S. Georgia: a Political History Since Independence. London, 2013. Я. Р. Пакшин.