РЖЕШЕВСКИЙ Олег Александрович

Родился 16.04.1924, г. Ленинград.

С 1942 по 1979 – служба в Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. 1944-1948 – инструктор-летчик Чугуевского авиаучилища;

Окончил Военный институт иностранных языков в 1953 г.

Кандидатская диссертация : Идеологическая обработка военнослужащих США (Военно-политическая академия, 1967).

Докторская диссертация : Война и история. Буржуазная историография США о второй мировой войне (Институт военной истории Министерства обороны СССР, 1978, по монографии).

В 1953—1966 годах работал журналистом.

В 1966—1979 годах — старший научный сотрудник, начальник отдела военной истории капиталистических стран, начальник Управления зарубежной военной истории Института военной истории Минобороны СССР.

В 1979—1998 годах — заведующий сектором, научный руководитель Центра истории войн XX века (с 1998 -- заведующий отделом истории войн и геполитики) Института всеобщей истории РАН.

В настоящее время доктор исторических наук, профессор (1983), главный научный сотрудник-консультант, научный руководитель Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН.

Президент Ассоциации историков второй мировой войны национального комитета российских историков, Вице-президент Международного комитета историков второй мировой войны, Академик РАЕН. Член научного совета Российского военно-исторического общества. Член редколлегии журнала «Вопросы истории».

Область интересов : Отечественная и всеобщая история. История Второй мировой войны и межд. отношений в XX в.

Сочинения: Война и история (Бурж. историография США о Второй мировой войне). М., 1976 (2-е изд. – 1984);

Правда и ложь о Второй мировой войне. М., 1983 (2-е изд. – 1988) (отв. ред., соавт.);

Вторая мировая война: мифы и реальности. М., 1984;

История второго фронта. М.,1988;

1939: была ли неизбежна война. М., 1989;

1939 год. Уроки истории. М., 1989 (отв. ред., соавт.);

Вторая мировая война. Актуальные проблемы. М., 1995 (отв. ред., соавт.);

Союзники в войне 1941-1945. Нью-Йорк, 1994 (М., 1995) (отв. ред., соавт.);

War and Diplomacy. Amsterdam, 1996;

Война и дипломатия. М., 1997; Генералы Сталина. М., 1997 (отв. ред., соавт.);

Зимняя война 1939-1940 гг.: В 2 кн. Хельсинки, 1997 (М., 1998) (отв. ред., соавт.);

Советский Союз в войне. N.Y., 2000; Война 1941-1945. Факты и документы. М.,2001 (2-е изд. – М.,2004) (в соавт.);

Мировые войны ХХ века: В 4-х кн. М., 2002 (рук. проекта, соавт.);

Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии. М.,2004.