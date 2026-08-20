Рже́вская би́тва 1942–1943

Рже́вская би́тва 1942–1943 — совокупность наступательных операций советских вой­ск, проведенных во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 : Ржевско-­Вяземская стратегическая наступательная операция (8 января — 20 апреля 1942), Первая (30 июля — 23 августа 1942) и Вторая (25 ноября — 20 декабря 1942) Ржевско-­Сычёвские наступательные операции и Ржевско-Вяземская наступательная операция (2–31 марта 1943). Осуществлялись вой­сками Западного (генерал армии Г. К. Жуков , генерал-­полковник И. С. Конев , генерал-­полковник В. Д. Соколовский ) и Калининского (генерал-­полковник Конев, генерал-­полковник М. А. Пуркаев) фронтов против немецкой группы армий «Центр» (генерал-­фельдмаршал Г. фон Клюге) с целью ликвидировать Ржевско-­Вяземский выступ, образовавшийся в обороне немецких вой­ск в ходе советского наступления зимой 1941–1942. Ни одна из сторон так и не смогла добиться здесь ощутимого успеха, способного качественно изменить ситуацию. Но Р. б. надолго сковала крупные силы группы армий «Центр», обескровила их, притягивала немецкие резервы с других фронтов. Придавая особое значение этому плацдарму для наступления на Москву, германское командование зимой 1942–1943 сосредоточило здесь 2/3 сил группы армий «Центр». Активные действия советских вой­ск срывали некоторые подготовленные немцами операции (например, наступление на Киров и Сухиничи). Опыт Р. б. позволил советским военачальникам разработать приемы, позволявшие вскрывать эшелонированную оборону противника. В частности, здесь возникла тактика использования штурмовых групп, продемонстрировавшая высокую эффективность на последующих этапах Великой Отечественной вой­ны. Тем не менее, несмотря на все усилия и колоссальные жертвы, ликвидировать Ржевско-­Вяземский выступ не удалось — германские вой­ска ушли с него сами, как в результате советских успехов на южном участке фронта, так и под воздействием ослабления вой­ск на выступе. Р. б. стала одной из самых кровопролитных в Великой Отечественной вой­не. Общие безвозвратные потери советских вой­ск в Р. б. составили 433 037 человек. В их число входят пленные, часть которых после вой­ны вернулась домой. Потери немецких вой­ск, включая раненых, оцениваются свыше 390 000 человек. В результате боевых действий Ржев, а также соседние населенные пункты были практически полностью разрушены.

Лит.: Герасимова С. А. Военные действия в районе Ржевско-­Вяземского выступа в январе 1942 — марте 1943 гг.: Ржевская битва. Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. Тверь, 2002; Гланц Д. Крупнейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной Армии в операции «Марс» 1942 года. М., 2006; Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Под ред. Г. Ф. Кривошеева, А. В. Кирилина. М., 2009; Мощанский И. Б. Ошибка генерала Жукова. М., 2011; Меньшиков В. В. Ржев — Сталинград. Скрытый гамбит маршала Сталина. СПб., 2012. С. Е. Лазарев.