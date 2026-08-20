РЮТИН, МАРТЕМЬЯН НИКИТИЧ

Рю́тин, Мартемьян Никитич (01[13].02.1890, дер. Верхнее Рютино, Иркутская губ. — 10.01.1937, Москва) — советский партийный деятель. Из крестьян. В 1908 окончил Иркутскую учительскую семинарию. С 1914 в Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Участник Первой мировой вой­ны 1914–1918 . В 1917 — председатель Совета рабочих и солдатских депутатов и революционного комитета РСДРП(б) в Харбине. Бежал в Иркутск от преследовавших китайских властей. Участник Гражданской вой­ны в России 1917–1922 . В 1920–1922 — на партийной и хозяйственной работе в Сибири, Ростове-на-Дону. В 1923–1924 — секретарь Дагестанского обкома РКП(б). В 1924–1928 — на партийной работе в Москве, с 1925 — секретарь Краснопресненского райкома. В 1927–1930 — кандидат в члены ЦК ВКП(б). Участник «правого уклона» . В 1929–1930 — заместитель редактора газеты «Красная звезда», уполномоченный ЦК ВКП(б) по коллективизации в Казахстане и Вост. Сибири. В 1930 член — Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства .

В 1930 исключен из партии по доносу. Арестован, но в январе 1931 освобожден по распоряжению И. В. Сталина . В 1931–1932 — экономист в «Союзсельэлектро». В 1932 написал программный документ «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» (так называемая «платформа Р.»), которая получила распространение в партийных кругах. Один из организаторов нелегального «Союза марксистов-ленинцев». В сентябре 1932 арестован, приговорен коллегией Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) к 10 годам тюремного заключения. Расстрелян.

Соч .: Партия и рабочий класс. М., 1924; Сменовеховцы и пролетарская революция. М.–Ростов-на-Дону, 1924; Единство партии и дисциплина. М.–Л., 1926; На колени не встану. М., 1992.

Лит. : Старков Б. А. М. Н. Рютин // Исторические портреты. М., 1993. С. 159–176; Анфертьев И. А . Деятельность М. Н. Рютина против режима И. В. Сталина // Клио. 2004. № 4(27). С. 33–45. А. И. Свиридонова.