РЫДЗ-СМИГЛЫ, ЭДВАРД

Рыдз-Смиглы ( польск. Rydz-Śmigły) , Эдвард (11.03.1886, Бережаны, Галиция, Австро-Венгрия — 02.12.1941, Варшава) — польский военный деятель, маршал Польши (1936). С 1908 участвовал в организациях сторонников независимости Царства Польского , создаваемых Ю. Пилсудским , в эти же годы добавил к своей фамилии псевдоним Смиглы, т. е. «быстрый». В 1914–1917 — в польском легионе , воевавшем на стороне центральных держав , в 1917–1918 — во главе Польской военной организации (ПОВ). В 1918–1920 — участник вой­н с Украинской народной республикой и Советско-польской вой­ны 1919–1920 . В 1920–1936 — на командных должностях в Вой­ске Польском. После смерти Пилсудского назначен 12 мая 1935 генеральным инспектором Вооруженных сил. По его приказу польская армия участвовала в расчленении Чехословакии в 1938. 1 сентября — 7 ноября 1939 — верховный главнокомандующий, 17 сентября 1939 интернирован в Румынию. В октябре 1941 тайно вернулся в Польшу, вскоре умер.

Лит .: Mirowicz R. Edward Rydz-Śmigły: działalność wojskowa i polityczna. Warszawa, 1988; Польша в ХХ веке: Очерки политической истории / Отв. ред. А. Ф. Носкова. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.