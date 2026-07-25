РЫЧКОВ Петр Иванович

Историк, географ, этнограф.

Родился в купеческой семье. В Москве обучался бухгалтерии и иностранным языкам. Служил бухгалтером, переводчиком. В 1760-67 на военной службе, капитан. Директор Оренбургских соляных контор (1770-77). Главный командир Екатеринбургского заводского правления (1777).

Будучи на государственной службе, активно интересовался исследовательской деятельностью. Совершил ряд географических, этнологических и исторических экспедиций. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Его сочинения отличались высокой концентрацией фактического материала. Один из первых исследователей региональной истории. Собирал материалы по истории пугачевского бунта.

Подчеркивал роль коммерции в «силе государства». Карамзин называл Рычкова «Колумбом Оренбургского края». Действительный член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания при Московском университете (1773).

Сочинения:

История Оренбургского края по учреждении Оренбургской губернии // Ежемесячные сочинения. 1759. Январь-август, октябрь, ноябрь;

Топография Оренбургская. СПб., 1762;

Опыт Казанской истории древних и средних времен. СПб., 1766;

Введение к Астраханской топографии. М., 1774.