РЫЦАРСТВО

Рыцарство (от нем . Ritter — «рыцарь») — привилегированный слой светских феодалов в Зап. Европе в Средние века. Традиционно Р. возводят к дружинам германцев, а иногда — к всадникам Древнего Рима. Формирование Р. как элитарного слоя обычно связывают с изменениями в вооружении. С VI в. в Европе получило распространение стремя, что позволило усложнить и утяжелить доспехи и оружие всадника. В результате только обладатели крупных наделов могли приобрести дорогое снаряжение. Сложное вооружение требовало хорошей физической подготовки и особых навыков обращения с ним, для чего были необходимы постоянные занятия и тренировки, что предполагало свободу от хозяйственных дел.

Во 2-й половине IX в. во Франции появились рыцарские турниры для поддержания боевых навыков рыцарей и демонстрации индивидуальной доблести и мастерства. Организация турниров и участие в них служили увеличению индивидуальной славы щедрых сеньоров и умелых бойцов. Несмотря на копья с безопасными наконечниками и другие способы минимизировать риск гибели на ристалище, на протяжении Средних веков рыцари погибали во время как индивидуальных, так и групповых по­единков. До середины XIV в. Церковь регулярно осуждала участников турниров, обвиняя их в стремлении удовлетворить гордыню c риском для собственных и чужих жизней. Вопреки назиданиям проповедников мода на турниры существовала до Позднего Средневековья. Система рыцарского воспитания включала в себя не только физические упражнения, но и обу­чение хорошим манерам и грамоте. С XII в. в рыцарской среде прочно укоренилось представление о том, что истинный рыцарь должен быть не только хорошим воином и верным вассалом, но и куртуазным кавалером. Важным компонентом рыцарской культуры стал культ Прекрасной Дамы — поклонение рыцаря избранной им знатной женщине, нередко замужней и обязательно занимавшей высокое социальное положение.

Рыцарями считались все благородные сеньоры. Однако нетитулованные рыцари часто противопоставлялись аристократии и нередко сближались по статусу с вооруженными слугами. Во многих регионах (Германия, Франция, Каталония) законы строго запрещали посвящать в рыцари простолюдинов. В XIV–XVI вв. французские короли, возводя в исключительных случаях людей неблагородных в рыцарское достоинство, издавали специальные письма об аноблировании. Английские короли, напротив, требовали рыцарской службы от всех свободных держателей земли, приносившей доход в 20 (в Позднее Средневековье — 40) фунтов в год.

В классическое Средневековье принадлежность к Р., которая наследовалась от предков или была связана с приобретением рыцарского держания, осмыслялась отдельно от церемонии посвящения в рыцари (акколады). Эта церемония восходила к обычаю германцев торжественно вручать оружие молодому воину, признаваемому с этого момента совершеннолетним. Чаще всего обряды посвящения в рыцари проводились в связи с коронациями или другими знаменательными событиями, но также случались массовые посвящения перед боем или после него. Обряд предполагал предварительный пост, покаяние в грехах для очищения души и принятие ванны для чистоты тела, молитвы и благословение оружия, нередко с возложением меча на алтарь. Ключевым эпизодом ритуала являлось опоясывание мечом, за которыми следовали братский поцелуй посвящающего и пощечина — как символ единственного удара, который новый рыцарь должен был оставить без ответа.

Покровителями Р. считались архангел Михаил, св. Георгий, св. Лаврентий. Рыцарский кодекс требовал от воинов быть защитниками Церкви, вдов и сирот, а также соблюдать определенные моральные нормы. Синтез христианских религиозных представлений и нравственных устоев с военизированной реальностью средневековой жизни достиг кульминации в эпоху крестовых походов . В ходе Первого крестового похода на Святой Земле появились духовно-рыцарские ордены ( иоанниты , тамплиеры ), члены которых, оставаясь мирянами, уподобляли свою жизнь монашеской. По аналогии с ними при дворах государей в XIV–XV вв. возникли светские ордены и братства. Старейшие из них: венгерское братство (орден) Св. Георгия (1325/1326), английский орден Подвязки (1348), французский орден Звезды (1351), бургундский орден Золотого Руна (1430). В отличие от орденов, основанных королями и герцогами, членство в которых определялось властителем-патроном, братства были более «демократическими» организациями, объединяя рыцарей служением общей цели и идее.

В Позднее Средневековье принадлежность к Р. стала отождествляться с включением в дворянское сословие; рыцарское звание, но не система идеалов и ценностей, постепенно утратило свое значение. В XVI–XVII вв. обряды посвящения в рыцари дворян и аристократов носили скорее исключительный характер.

Лит .: Кардини Ф . Истоки средневекового рыцарства. М., 1987; Кин М . Рыцарство. М., 2000; Хейзинга Й . Осень Средневековья. 3-е изд. М., 2002; Флори Ж . Повседневная жизнь рыцарей в Средние века. М., 2006; Коэн Г . История рыцарства во Франции. Этикет, турниры, поединки. М., 2010. Е. В. Калмыкова.