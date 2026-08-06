РЫЦАРЬ (ОТ НЕМ. RITTER ‒ «ВСАДНИК»)

Дворянский почетный титул в средневековой Европе.

Служилое сословие рыцарей (milites) формируется на протяжении VI-VIII столетий, окончательно вытеснив пешее ополчение в каролингскую эпоху. Его прототипом, с одной стороны, выступает сословие эквитов (всадников) в Древнем Риме, и, с другой стороны, безусловно влияние кочевой конницей, особенно, на рыцарское вооружение (копье, меч, лук), и в целом варварской культуры, прославляющей военную харизму. Традиционно возникновение рыцарства связывает с военным походом Карла Молота против арабов, вторгшихся в Галлию, даровавшим своим дружинникам за конную службу земельные прекарии (бенефиции).

Однако, вероятно, процессы формирования вассальной системы были несколько сложнее и битва при Пуатье 732 г., вошедшая в рыцарский эпос средневековья, была лишь одним из катализаторов этого процесса. Сам термин вассал (васс) появляется в источниках в VIII в., тогда же складывается обряд вручения оружия ( инвеституры) . Наряду с тяжелой конницей, набиравшийся из свободного сословия, выделяется сословие легковооруженных всадников, несвободных по происхождению; министериалы со временем также могли получить лены за военную службу и дослужиться до рыцаря. В период Крестовых походов формируется представление о рыцаре как защитнике веры, церкви и земского мира, связанное с созданием духовно-рыцарских орденов. Усложняются ритуалы перехода в рыцарские ряды (самый древний сохранившийся церемониал посвящения датирован 950 г.), а с XII в. титул рыцаря становится почетным отличием. В контексте роста новой знати происходит замыкание рыцарства в закрытое сословие (постановления Фридриха I 1156 г. и 1187–88 гг., «Саксонское зерцало»). Во Франции переход в рыцарство был затруднен цензом на покупку феодов, а в Англии — размерами земельного владения, и в XII–XIII вв. посвящение в дворянский титул стало прерогативой короны. Нравственный кодекс рыцаря, который защищает Церковь, охраняет слабых от произвола и сражается только в справедливых войнах, и идеалы мужества, верности, великодушия, благоразумия и учтивости были воспеты труверами и миннезингерами в период позднего Средневековья («Книга Шевалье» Жифруа де Шарни, «Смерть Артура» Томаса Мэлори и др.). Характерным для куртуазной культуры был культ Дамы и представление о рыцарской любви.

В течение XV-XVI вв. рыцарство начинает постепенно рассматриваться как низшая часть дворянства и в качестве самостоятельного сословия исчезает: Ульрих фон Гуттен в этом смысле показательно получил прозвание "последнего рыцаря".

Иллюстрации:

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 237r, Herr Ulrich von Liechtenstein.

Автор статьи: З. А. Лурье