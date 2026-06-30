РЫБНОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Рыбновский районный краеведческий музей основан в 1998году по инициативе горожан рыбновцев старшего поколения.

В музее действуют постоянные экспозиции:

- «Битва на Воже»- рассказывает о подвиге Дмитрия Донского и русских воинов над татаро-монгольскими воинами. В экспозиции представлены предметы XIV века: кольчуга, наконечники копья, стрелы, подковы, шпоры, стремена, ножи;

- «Крестьянская изба» - знакомит с бытом крестьян конца XIX первой половине XX века. В экспозиции представлены предметы конца XIX - начала XX веков: деревянная кровать с лоскутным одеялом, люлька, ткацкий станок, прялка, предметы крестьянской утвари, коллекция медных самоваров.

- «Рыбновцы на защите Отечества»- рассказывает о боевых подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены предметы военных лет: бомба, солдатская шинель, пробитая каска, штык, патефон, письма и документы военного времени.

- «Рыбное-вчера , сегодня, завтра» - рассказывает об истории основания и развитии города и района.

В экспозиции представлены экспонаты и фотодокументы рассказывающие о становлении советской власти в районе,жизни района в годы ВОВ , промышленности, науки и образовнии, спорте.

На данный момент в фондах музея насчитывается 6845 единиц хранения, из них: основной фонд - 3438 единиц хранения; научно-вспомогательный фонд - 3407. Музейные предметы наглядно представляют историческое и культурное прошлое нашего края за период более 600 лет.

Работают временные выставки, посвященные юбилейным датам в истории района. В музее можно приобрести изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Рыбновский районный краеведческий музей;

Экспозиция Битва на Воже;

Экспозиция Крестьянская изба;

Экспозиция Рыбновцы на защите Отечества;

Экспозиция Рыбное-вчера, сегодня, завтра.