РЫБИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Советский и российский историк и археолог. Доктор исторических наук (1993), профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ.

Родилась в 1942 году. В 1965 году окончила кафедру археологии исторического факультета МГУ. В 1972 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Торговые связи Новгорода X-XIV вв. по археологическим материалам». В 1992 году защитила докторскую диссертацию на тему «Западноевропейские связи Новгорода X-XIV вв.».

Автор более 200 научных публикаций. Научная и профессиональная деятельность связана с Новгородской археологической экспедицией, в работах которой принимает участие с 1962 года. С 1965 по 1997 год руководила полевой лабораторией. В область научных интересов входит история новгородской средневековой торговли, в том числе новгородско-ганзейских связей, а также материальная культурой Новгорода и берестяные грамотами. Член Новгородского общества любителей древности (НОЛД).

Сочинения:

Монографии:

Рыбина Е. А. Археологические очерки истории новгородской торговли X-XIV вв. — Изд-во МГУ Москва, 1978. — С. 167.

Рыбина Е. А. Иноземные дворы в Новгороде XII-XVII вв. — Изд-во Московского университета Москва, 1986. — С. 174.

Rybina E., Yanin V., Nosov N. Novgorod-Gotlands handelspartner i ost. — Lansmuseet Gotlands Fornsal, 1994. — P. 36.

Рыбина Е. А. Торговля средневекового Новгорода. Историко-археологические очерки. — НовГУ им. Ярослава Мудрого Великий Новгород, 2001. — С. 390.

Рыбина Е. А. Новгородской археологической экспедиции 75 лет. Буклет. — Великий Новгород, 2007. — С. 15.

Рыбина Е. А. Новгород и Ганза. — Рукописные памятники Древней Руси Москва, 2009. — С. 319.

Крюгер И., Рыбина Е. А. Средневековые стеклянные зеркала. — Издательский центр "Аргамак -медиа" Москва, 2013. — С. 248.

Статьи в сборниках:

Rybina E. La arqueologia y la antiquos ciudades rusas (segúm materiales de la expediciόn arqueolόgica de nόvgorod) // Annuario de Estudios Medievalis. — Vol. 7. — 1971. — P. 727–742.

Рыбина Е. А. Западноевропейская система знаков собственности // Вспомогательные исторические дисциплины. — Т. 12. — Изд-во “Наука” Ленинград, 1981. — С. 282–297.

Рыбина Е. А. Шведский двор в Новгороде в xvii в // Русский город. — Т. 6. — Изд-во МГУ Москва, 1983. — С. 75–91.

Elena R. Ausländische höfe in nowgorod vom 12. bis 17. jahrhundert // Hansische Studien. — Vol. 6. — Weimar, 1984. — P. 111–129.

Elena R. Über den novgoroder handelsvertrag des ausgehenden 12. jahrhunderts // Visby-Colloquium des hansischen Geschichtsvereins: 15-18 Iuni 1984. — Vol. 32 of Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. Neue Folge. — Köln-Wien, 1987. — P. 125–128.

Rybina E. Trade links of novgorod established through archaeological data // The Archaelogy of Novgorod, Russia. — Vol. 13 of The Society for medieval archaeology monograph series. — Lincoln, 1992. — P. 193–205.

Рыбина Е. А. Новгород в системе балтийских связей // Славянский средневековый город. — Т. 2 из Труды VI Международного конгресса славянской археологии. — Москва, 1997. — С. 326–333.

Rybina E. Bildung im mittelalterlichen novgorod anhand archäologischer zeugnisse // Zwischen Christianisierung und Europäsierung: Beiträge zur Gescichte Osteuropa in Mittelalter und früher Neuzeit. Festschrift für Peter Nitsche zum 65. Geburtstag. — Stuttgart: Steiner, 1998. — P. 69–90.

Рыбина Е. А. Образование в средневековом Новгороде (по археологическим материалам) Новгородская Русь: Историческое пространство и культурное наследие // Новгородская Русь: Историческое пространство и культурное наследие. — Т. 3 из Проблемы истории России. — Екатеринбург, 2000. — С. 25–44.

Рыбина Е. А. К вопросу о начале письменности на бересте // Новгород и Новгородская земля. История и археология (Материалы научной конференции). — Т. 16. — Новгород, 2002. — С. 77–82.

Rybina E. Novgorod im beziehungsgeflecht des ostseeraums // Beiträge zur Geschichte des Ostseeraums. Vorträge der ersten und zweiten Konferenz der Ständigen Konferenz der Historiker des Ostseeraumes (SKHO), Katzow 1996/Greifswald 1998. — Verlag Dr.Kovaи Hamburg, 2002. — P. 7–18.

Рыбина Е. А. Псков в новгородских берестяных грамотах // Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы 50 научного семинара. — Псков, 2004. — С. 214–220.

Rybina E. A. Fishing and hunting // Wood Use in medieval Novgorod. Ed. Mark Brisbane and Jon Hather. — Oxbow Books, Oxford? UK, 2007. — P. 124–136.

Рыбина Е. А., Шаре Э. Термины родства в берестяных грамотах // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы научной конференции. — Т. 22. — Великий Новгород, 2008. — С. 143–151.

Рыбина Е. А. Международные связи Новгорода // В.Л.Янин Очерки истории средневекового Новгорода. — Изд-во Языки славянских культур Москва, 2008. — С. 359–374. Глава в книге В.Л.Янина.

Рыбина Е. А. Семья и семейные отношения в средневековой Руси (по материалам берестяных грамот) // Хорошие дни. Памяти Александра Степановича Хорошева. — В.Новгород-СПб, 2009. — С. 452–460.

Янин В. Л., Рыбина Е. А. Денежные термины в новгородских берестяных грамотах // От палеолита до средневековья. Сборник научных статей. Памяти Г.А.Федорова-Давыдова / Под ред. А. Р. Канторович, Е. А. Попова. — Москва, 2011. — С. 108–115.

Рыбина Е. А., Янин В. Л. Артемий Владимирович Арциховский и новгородская археология // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура. — Древности Севера Вологда, 2015. — С. 528–537.

Статьи в журналах:

Рыбина Е. А. Из истории шахматных фигур // Советская Археология. — 1991. — № 4. — С. 86–101

Рыбина Е. А. Раскопки Готского двора в Новгороде // Советская Археология. — 1973. — № 3. — С. 100–107.

Рыбина Е. А. "Не лыком шиты". Быт и досуг древних новгородцев // Родина. — 2002. — № 11-12. — С. 138–142.

Рыбина Е. А., Трояновский С. В. Открытия в Новгороде в xxi веке: к 80-летию систематического археологического исследования города // Вестник РГНФ. — 2012. — № 4.

Рыбина Е. А. Промыслы в средневековом Новгороде (по археологическим материалам) // Исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 213–229.

Ениосова Н. В., Рыбина Е. А. Металлические оправы стеклянных зеркал: техника изготовления и химический состав сплавов // Российская археология. — 2015. — № 4. — С. 78–88.