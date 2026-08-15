РЫБИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы

Георгий Николаевич родился 18 апреля 1901 г. в г. Джаркент. Происходил из потомственной казачьей семьи.

Получил образование. С юношеских лет занимался трудом. В годы Гражданской войны семья находилась в Омске. Здесь в летние каникулы Р. работал на сезонных работах, занимался землечерпательными работами на р. Иртыш.

В 1919 г. окончил Первую Омскую мужскую гимназию с золотой медалью. Обучался в Томском технологическом институте, который не окончил ввиду призыва в армию А.В. Колчака; служил в казачьей сотне при штабе 3-й армии. Заболев в начале 1920 г. тифом, он четыре месяца находился на лечении в с. Корестелово.

После выздоровления оказался во 2-й роте Отдельного Запасного стрелкового батальона Западно-Сибирского военного округа (красные). С сентября 1920 г. – в Томске. Зачислен в число слушателей Омского землеустроительно-межевого техникума.

Гидрограф

С лета 1921 г. – на военной службе; трудился в Управлении безопасности кораблевождения, занимал должность лотового рулевого судна № 141 Отдельного гидрографического отряда. С 1922 г. – переводчик штурманской части Обской лоцдистанции Убекосибири, позднее – производитель работ на гидрографических кораблях. С 1925 г. – глава компасного дела Обского бассейна.

В 1927 г. сдал экзамены по курсу гидрографического училища, на следующий год – экзамены в Одесском мореходном техникуме, получив квалификацию штурмана. Обучался на специальных курсах командного состава ВМФ РККА, организованных при Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе по специальности гидрографа.

В 1930 – 1933 гг. – проходил службу в Енисейской лоцдистанции Убекосибири; командовал «Циркулем». В 1933 г. переведен в Ленинград, где получил назначение старшим производителем работ Отдельного гидрографического отряда Убекобалта в Кронштадте.

На Балтике

В последующие годы занимал разные должности: глава гидрографической партии, командир корабля 2-го ранга «Ост», помощник начальника ГО по МТО, командир отряда гидрографических судов.

С 1937 г. – слушатель вечернего гидрографического факультета Военно-Морской Академии им. К.Е. Ворошилова, с осени 1940 г. продолжал обучение на очном отделении.

С 1941 г. – в составе Маневренного гидрографического отряда ГО КБФ; капитан 3-го ранга, заместитель начальника ГО КБФ (всю войну). В блокаду Ленинграда находился в городе. Организовывал навигационно-гидрографическое обеспечение боевых действий флота, перебрасывал армейские соединения и десант.

С 1944 г. – в Таллине. Участник Восточно-Прусской и Кенигсбергской операций.

Дальнейшая жизнь

После войны Р. получил назначение начальником гидрографического отдела 4-го флота (Кенигсберг). С 1947 г. преподавал на кафедре гидрографии и геодезии в Высшем Военно-морском Краснознаменном училище им. М.В. Фрунзе.

Умер Р. 1 марта 1974 г. в Ленинграде.