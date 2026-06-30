РЫБАЛТОВСКИЙ ЮЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из древнего дворянского рода. В 1896-1903 гг. учился в Императорской Николаевской Царскосельской гимназии. Затем стал получать военного образование в морском корпусе. После его окончания начал службу на военном флоте. Во время Первой мировой войны Рыбалтовский служил на крейсере «Жемчуг», который в октябре 1914 г. находился в Малайзии. Во время нахождения в порту на корабль внезапно напал немецкий бронепалубный крейсер «Эмден». Командира судна на корабле не было, и артиллерийский офицер Рыбалтовский остановил возникшую на корабле панику и открыл огонь по противнику. «Эмден» испугался ответного огня и отплыл из порта, но выпущенная им торпеда взорвала артиллерийский склад на русском крейсере. «Жемчуг» затонул. Свою службу он продолжил на линейном корабле «Слава». В 1916 г. Рыбалтовский получил чин старшего лейтенанта. В середине октября 1917 г. был представлен к чину капитана 2 ранга, но события Октябрьской революции помешали назначению Юлия Юльевича. В декабре 1918 г. стал комендантом крепости на о. Накиллотто, где в том числе лично занимался сбором крепостных орудий. После подписания Брестского мира , примкнул к белому движению. В ноябре 1918 г. Рыбалтовский в составе войск Северного фронта стал командиром бронированного поезда, которому по его инициативе дали название « Адмирал Колчак ». Под его руководством на него установили 6-дюймовые морские орудия и пулеметы. В мае 1919 г. он возглавил всю группу морских бронепоездов Двинского фронта. Летом 1919 г. бронепоезда под его командованием («Адмирал Колчак» и « Адмирал Непенин ») принимали участие в тяжелейших боях против красных и терпели большие потери. При этом помимо боев вблизи железной дороги Москва — Архангельск, команда поезда постоянно занималась перевооружением состава. 29 августа 1919 г. белые предприняли наступление, поддержанное бронепоездами, и после ожесточенных боев овладели станциями Емца и Шелекса. При этом стороны использовали даже химическое оружие против друг друга. Но после этого ситуация для белых резко изменилась, т.к. союзники по Антанте решили прекратить боевые действия и вывести свои войска. 29 сентября 1919 г. последние корабли Антанты покинули Архангельск. Наступление 6-й Красной армии, начавшееся 3–4 февраля 1920 г., на фоне острейшего политического кризиса среди белых, во многом стало неожиданном и вызвало переход целых частей на сторону красных. Солдаты не веря в успех сдавались в плен и бросали оружие. В Архангельске власть в свои руки взял революционный комитет, начавший массовые аресты офицеров. Офицеры вместе с Рыбалтовским оставили бронепоезд «Адмирал Колчак» и хотели добраться до Мурманской железной дороги, но были захвачены красными и расстреляны у станции Холмогорская. По другим сведениям, Юлия Юльевича привезли в Вологду и убили.