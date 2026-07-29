РЫБАЛКО ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ

РЫБАЛКО ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ - советский военачальник, маршал бронетанковых войск (1945), дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Родился в селе Малый Истороп Лебединского уезда Харьковской губернии в многодетной семье рабочего. В 13 лет начал работать на сахарном заводе, был учеником токаря, посещал воскресную школу.

В 1914 году призван в армию, рядовым прошел Первую мировую войну. Во время оккупации Украины германской армией в 1918 году был помощником командира партизанского отряда. Участвовал в Гражданской войне комиссаром полка и бригады в 1-й Конной армии , в советско-польской войне 1920 года.

Окончил курсы усовершенствования начсостава в 1926 и 1930 годах, Военную академию им. М.В. Фрунзе в 1934 году Затем командовал эскадроном, полком, бригадой; был помощником командира горно-кавалерийской дивизии. В 1937-1940 годах служил военным атташе в Польше и Китае. С 1940 года - на преподавательской работе.

Во время Великой Отечественной войны командовал 5-й (с июля 1942 года), 3-й (с октября 1942 года), и 3-й гвардейской (с мая 1943 года) танковыми армиями. Участвовал во многих наступательных операциях, обоснованно считался одним из лучших танковых генералов Советского Союза. Войска под руководством П.С. Рыбалко участвовали в Острогожско-Россошанской и Харьковской наступательной операциях (начало 1943 года).

Освободив Харьков 16 февраля 1943 года, советские войска не смогли удержать этот крупный промышленный центр. Немецкие войска организовали контрудар, острие которого пришлось именно на 3-ю танковую армию. Войска П.С. Рыбалко понесли большие потери, и генералу с трудом удалось не допустить расформирования своей армии.

П.С. Рыбалко прославился в ходе боев на Курской дуге , успешно руководил войсками в Киевской наступательной (1943), Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.

В 1943 году за умелое руководство 3-й гвардейской танковой армией в битве под Курском, форсирование Днепра и успешное участие в Киевской наступательной операции Рыбалко был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1945 году за победы, одержанные на завершающем этапе войны в Берлинской и Пражской операциях, он был награжден второй Золотой Звездой Героя Советского Союза.

С апреля 1946 года - 1-й заместитель командующего, с апреля 1947 года - командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии.

Умер от тяжелой болезни.