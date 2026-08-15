РЫБАЛКО, ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ

Рыбáлко, Павел Семёнович (23.10[04.11].1894, с. Малый Выстороп Лебединского уезда Харьковской губ., ныне Лебединского района Сумской обл. Украины — 28.08.1948, Москва) — советский военачальник, маршал бронетанковых вой­ск (1945). Дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). Из рабочих. В Первую мировую вой­ну 1914–1918 сражался на Юго-Западном фронте, рядовой. В Гражданскую вой­ну в России 1917–1922 — комиссар кавполка, затем кавбригады в 14-й кавдивизии 1-й Конной армии. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1934). В 1934–1935 — военный советник в Китае, в 1937–1940 — военный атташе в Польше и Китае. В Великую Отечественную вой­ну 1941–1945 с мая 1942 — заместитель командующего 3-й танковой армией, с июля 1942 — командующий 5-й, с октября — 3-й, с мая 1943 — 3-й гвардейской танковыми армиями. В 1943 участвовал в Острогожско-Россошанской, Харьковской и Киевской наступательных операциях, Курской битве , Житомирско-Бердичевской операции 1943–1944, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях (1944), Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях (1945). После вой­ны — 1-й заместитель командующего, с 1947 — командующий бронетанковыми и механизированными вой­сками Советской армии. Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени и др.

Лит .: Шеин Д. В. Танки ведет Рыбалко: Боевой путь 3-й Гвардейской танковой армии. М., 2007; Жилин В. А. Герои-танкисты 1943–1945. М., 2008; Дайнес В. О. Советские танковые армии в бою. М., 2010. С. Е. Лазарев.