РЫБАКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1979 г. Окончил исторический факультет МГУ в 2001 г.

Кандидатская диссертация : Адам Бременский и христианизация Скандинавии (ИВИ РАН, 2004).

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН.

Член Московской межрегиональной ассоциации "Объединение преподавателей истории"

Область интересов : История средневековой Скандинавии, история христианской церкви, средневековая историография.

Сочинения:

Рыбаков В.В. Становление церковной организации в Швеции на фоне европейской истории (начальный период: вторая половина XI – первая половины XII в.) // Средние века. М.: Наука, 2011. Вып. 72 (1-2);

Рыбаков В.В. Шведские документы XIV-XVI вв. из собрания П.И. Щукина // Долгое Средневековье. Сборник в честь профессора А.А. Сванидзе // Отв. ред. А.К. Гладков, П.Ю. Уваров. М.: Кучково поле, 2011 (соавтор - А.В. Бусыгин);

Рыбаков В.В. «Описание северных островов» Адама Бременского как источник по истории Скандинавии // Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени. М.: Индрик, 2010;

Рыбаков В.В. О русском переводе сочинения Александра Гваньини «Описание Московии» // Средние века. М.: Наука, 2008. Вып. 69 (4);

Рыбаков В.В. «Ансгарий», «Адам Бременский», «Миссионеры и кинокефалы» // Исторический лексикон. 1 книга. V-XIII вв. М., 2007.