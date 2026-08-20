РЫБАКОВ Борис Александрович

Археолог, историк, организатор науки.

Окончил этнологический факультет МГУ (1930). Кандидатская диссертация: «Радимичи» (1939). Докторская: «Ремесло Древней Руси» (1943). Научный сотрудник Александровского краеведческого музея, Архива Октябрьской революции (1930-31). Научный сотрудник ГИМ (1931-39). Сотрудник ГАИМК (1936-37), Института истории материальной культуры АН СССР (1937-40, 1943-50). Доцент (1934-42), профессор (1942-49) Московского областного педагогического института. Доцент (1939), профессор (1942), декан исторического факультета (1951-52), проректор (1952-54), заведующий кафедрой истории СССР феодального периода (1952-62) МГУ. Читал лекции в МГИМО , АОН при ЦК КПСС. Директор Института археологии АН СССР (1956-87), директор Института истории СССР АН СССР (1968-70). Член-корр. (1953), академик (1958) АН СССР. Академик-секретарь Отделения истории АН СССР (1973-75). Инициатор издания «Свода археологических источников» и «Археологии СССР».

В монографии «Ремесло Древней Руси» (М., 1948) доказал высокий уровень развития ремесла в домонгольской Руси. Рассматривал древнерусские былины как произведения, основанные на реальных событиях.

В книге «Язычество древних славян» (М., 1981) представил древнеславянские языческие верования как сложную развитую религиозную систему, органичную часть мировоззрения славян.

Выдвинул предположение, что автором «Слова о полку Игореве» являлся боярин Петр Бориславич («Петр Бориславич: Поиск авторов «Слова о полку Игореве». М., 1991).

Сочинения:

Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963;

«Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971;

Русские карты Московии XV – начала XVI века. М., 1974;

Геродотова Скифия. М., 1979;

Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982;

Стригольники: Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993.