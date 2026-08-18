РЯЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ряжский краеведческий музей основан в 1991 году как филиал Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

С 1997 года - муниципальное учреждение культуры. Основатель музея - Царькова Анна Афанасьевна, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Ряжска, почётный краевед Ряжского района.

С 2002 года музей располагается в двухэтажном здании в центре города, постройки начала XX века. Общая площадь музея 996 кв. метров. В музее работает стационарная экспозиция «История Ряжского края с древнейших времён» представленная следующими разделами: «Археология Ряжского края», «Ряжск - город крепость», «Ряжск - город уездный (конец XIX начало XX века)», «Зал защитников Отечества», «Ряжский край в ХХ веке». Работают два выставочных зала: « Этнография Ряжского края» и зал для размещения разнообразных выставок художников и мастеров прикладного искусства.

Фондовые собрания музея насчитывают более 14 тысяч предметов. Гордостью музея является коллекция мемориального фонда участников Великой Отечественной войны , а так же коллекция нумизматики и этнографии.

Ежегодно музей посещает свыше 5 тысяч человек. Проводится более 200 экскурсий. Помимо обзорных разработаны тематические экскурсии:

- «Ряжцы на фронтах Великой Отечественной войны»; - «В режиме военного времени» (Ряжск - город тыловой); - «Ряжцы - Герои Советского Союза»; - «Ряжск - город уездный (конец XIX - начало XX веков)»; - «Старинная архитектура города»; - «Этнография Ряжского края»; - «Ряжск - город крепость»; - «250 лет Ряжскому пехотному полку»; - «Ряжский край в ХХ веке»; - «Всё мне дорого в этом городе… (история и современность к 512-летию Ряжска)»; - «Ряжский железнодорожный узел и его музей».

С 2005 года музей работает с программой «Музей расширяет границы». С 2008 года с программой по музейной педагогике «Дом». В 2013 году разработана программа «А память священна» к 70-летию Великой Победы.

Ежегодно в музее проходят Гаретовские краеведческие чтения памяти церковного, общественного деятеля, первого краеведа края В.И. Гаретовского, ставшие визитной карточкой города, и октябрьские поэтические чтения «Читаем стихи В. Силкина».

При музее работает Общество исследователей истории Ряжского края имени В.И. Гаретовского. В 2005 году при музее открыта научная библиотека с фондом более 5 тысяч экземпляров.

Ежегодно к знаменательным и памятным датам в музее проводятся массовые мероприятия: ко Дню Победы, к Международному Дню музеев, ко Дню города, презентации краеведческих сборников, встречи с выдающимися земляками, различные мероприятия по музейной педагогике, краеведческие и библиотечные уроки с учащимися.

Иллюстрации:

Ряжский краеведческий музей.