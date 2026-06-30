РЯЗАНОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Генерал-лейтенант авиации, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 12 (по новому стилю – 25) января 1901 года в селе Большое Козино (ныне – Балахнинский район Нижегородской области). Окончил пять классов школы и четыре класса высшего начального училища, после чего работал на почте, на заводе, в органах народного образования.

В мае 1920 года призван в РККА . Служил на военно-политических должностях. В 1922 году окончил рабфак при МГУ, в 1924 году – Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова. С 1925 года – в ВВС. В 1926 году окончил Борисоглебскую ВАШЛ, в 1927 году – Серпуховскую ВШВСБ, в 1930 году – КУНАС при ВВА им. Н. Е. Жуковского, в 1935 году – саму эту академию. С 1936 года командовал авиационной бригадой. В 1938 году подвергался репрессиям, был уволен из Вооружённых Сил, но годом позже восстановлен в кадрах, преподавал в академии имени Н. Е. Жуковского. Участвовал в советско-финской войне, по завершении которой вновь находился на преподавательской работе.

Великая Отечественная война

С началом боевых действий был направлен в действующую армию, на должность заместителя командующего ВВС 5-й армии. С августа того же года возглавлял группу контроля УВВС Юго-Западного фронта. Обладая большим опытом лётной работы, повседневно находился в боевых частях, практически обучал личный состав лётных частей современным приёмам воздушного боя. Под его руководством группа контроля внесла значительный вклад в совершенствование техники полётов лётного состава.

С конца 1941 года находился на высоких командирских должностях в различных авиационных частях. Командовал 76-й смешанной авиадивизией на Южном фронте, манёвренной авиагруппой Юго-Западного фронта, 2-й истребительной авиационной армией РГК. В сентябре 1942 года стал командиром 1-го штурмового авиационного корпуса. Во главе этого соединения, в феврале 1944 года за многочисленные боевые заслуги его лётчиков ставшего гвардейским, Рязанов прошёл до самого конца войны.

Участвовал в освобождении Калининской и Белгородской областей, Украинской ССР и Польши, боях в Германии и Пражской операции . Во главе своего корпуса Рязанов участвовал в разгроме врага под Демянском, обеспечивая поддержку наземных сил. Успешно действовал он в боях на Курской дуге , в битве за Днепр , сражениях на Западной Украине. Лётный состав корпуса Рязанова проявил твёрдую дисциплину, высокое воинское мастерство, отвагу и геройство, нанеся врагу колоссальные потери в боевой технике и живой силе. Большую помощь оказали лётчики этого соединения наземным войскам во время боёв за освобождение Львова, форсирования Вислы, разгроме окружённой под Сандомиром группировки вермахта, освобождении множества крупных населённых пунктов Польши – Ченстоховы, Радома, Шинджува, Стопницы, Хмельника, Еджеюва, Кельце. Только в январе 1945 года лётчики Рязанова совершили в общей сложности 2101 успешный боевой вылет, несмотря на сложные погодные условия. На завершающем этапе войны генерал руководил действиями своего корпуса во время штурма Берлина и броска на Прагу. Непосредственно находился на передовой, лично контролируя взаимодействие с наземными частями и управляя боевыми действиями авиации. За отличную боевую работу Рязанов два раза был удостоен звания Героя Советского Союза.

Послевоенная жизнь

До 1947 года командовал тем же корпусом, дислоцировавшимся в Австрии. В дальнейшем командовал сначала 14-й, затем 69-й воздушными армиями. Скончался 8 июля 1951 года в Киеве .