РЯЗАНОВ Алексей Иванович

Родился в 1970 г. Окончил Московский педагогический государстенный университет в 1992 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы экон. интерпретации в трудах Ч. Бирда (МПГУ, 1996).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей истории и методологии факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета.

Область интересов : Историография США.

Сочинения: Философско-исторические взгляды Ч.Бирда // Проблемы новой и новейшей истории в современном освещении. М., 1995;

Проблемы экон. интерпретации истории в трудах Ч. Бирда. М., 1996;

Основные понятия исторической концепции Ч.Бирда // Запад и Восток: традиции, взаимодействие и новации. Владимир, 1997.