РЯБУШИНСКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

Российский промышленник, общественный и политический деятель. Из видной старообрядческой купеческой семьи, сын П.М. Рябушинского, брат С.П., Д.П. и В.П. Рябушинских.

Окончил Московскую Практическую академию коммерческих наук (1890). После смерти отца возглавил семейное дело - Товарищество мануфактур П.М. Рябушинского с сыновьями (1900). Председатель правления Харьковского земельного банка (1901), совладелец банкирского дома «Братья Рябушинские» (1902). В то время Рябушинские были едва ли не единственными банкирами в России, публиковавшими свои ежемесячные балансы. Председатель совета Московского банка (1912).

В 1905 году Рябушинский – выборный Московского биржевого общества. Вместе с другими т.н. «молодыми капиталистами» (А.И. Гучков, С. Морозов и др.) в полемике с руководителями Московского биржевого комитета (Н.А. Найдёнов, Г.А. Крестовников) отстаивал необходимость создания Государственной думы с законодательными правами, в то время как Найдёнов предлагал поддержать проект законосовещательной Думы. Участвовал в подготовке созыва Всероссийского торгово-промышленного съезда, член бюро съезда. Председатель Общества хлопчатобумажных фабрикантов Московского района. С 1906 года старшина Московского биржевого комитета (с 1915 – председатель).

После издания «Манифеста 17 октября» Рябушинский выступил инициатором создания «умеренно-прогрессивной партии», отстаивающей "единство, цельность и нераздельность Российского государства" с упором на его промышленное развитие, но вскоре «умеренно-прогрессивные» вошли в состав партии «Союз 17 октября» (Рябушинский – член ЦК с ноября 1905 года). В октябре 1906 года после поддержки А.И. Гучковым введения военно-полевых судов Рябушинский покинул октябристов и вошёл в состав партии «мирного обновления». В 1912 году он – один из создателей партии прогрессистов, член ЦК и председатель московского комитета партии.

Издавал газеты «Утро» (1907) и «Утро России» (1907-1917), ставшие своеобразной трибуной для выражения политических взглядов Рябушинского. Печатался под псевдонимом «В. Стекольщиков». Под лозунгом «Купец идёт!» он писал о необходимости соответствия политического влияния предпринимательских кругов их экономической роли в жизни страны.

Играл большую роль в жизни московской старообрядческой общины. Выступал за уравнение в правах старообрядцев с другими вероисповеданиями. Товарищ председателя Совета съездов старообрядцев (с 1905), издавал старообрядческие издания «Народная газета» (1906; с приложением «Голос старообрядца»), журналы «Церковь» и «Слово Церкви» (1908-1917).

В 1908 году Рябушинский вместе с А.И. Коноваловым стал одним из инициаторов т.н. «экономических бесед» - совещаний крупных промышленников с представителями интеллигенции (П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, М.М. Ковалевский, С.А. Котляревский, А.А. Мануйлов и др.) для выработки экономической программы развития страны. Перед Первой мировой войной под влиянием бесед с В.И. Вернадским, В.А. Обручевым и В.Д. Соколовым Рябушинский спонсировал экспедиции в Забайкалье и Среднюю Азию, направленные на поиски месторождений радия в России. Из-за начала войны их работу пришлось остановить.

В годы Первой мировой войны Рябушинский инициировал создание военно-промышленных комитетов (ВПК), возглавил Московский ВПК. Один из лидеров либеральной оппозиции, после образования Прогрессивного блока в Государственной думе стал играть в нём важную роль. В сентябре 1915 года Рябушинский избран в Государственный совет от общественных организаций. По его инициативе при московском ВПК была создана «рабочая группа» для объединения рабочих вокруг ВПК и их вовлечение в обсуждение социально-экономических преобразований. В начале 1916 года Рябушинский отправляется в Крым для лечения туберкулёза и надолго выпадает из общественно-политической жизни. Вернувшись в Москву в ноябре 1916-го, он принимает участие в подготовке торгово-промышленного съезда и работе по созданию всероссийской организации – Союза торговли и промышленности.

Поддержал Февральскую революцию 1917 года. На 1-м съезде Всероссийского союза торговли и промышленности призывал к единению национальных сил в условиях войны, отстаивал идею незыблемости капиталистического строя в России. Выступал против «полевения» Временного правительства летом 1917 года, критиковал его экономическую политику. На 2-м Всероссийском торгово-промышленном съезде в августе 1917-го предрёк экономический крах, сказанная им фраза «К сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились» в большевистской печати трактовалась как призыв задушить революцию «костлявой рукой голода». Участвовал в Государственном совещании в Москве, выразил поддержку генералу Л.Г. Корнилову. После подавления корниловского выступления Рябушинский арестован; отпущен по личному распоряжению А.Ф. Керенского.

После этого Рябушинский отошёл от политической деятельности, продолжил лечение в Крыму. Осенью 1918 года вошёл в Союз государственного объединения России (СГОР), рассматривался как член делегации от СГОРа для участия в конференции на Принцевых островах для выработки совместного договора о дальнейшей судьбе России (конференция не состоялась). В 1919 году эмигрировал во Францию, поддерживал генерала П.Н. Врангеля, с этой целью пытался возродить Всероссийский союз торговли и промышленности. В деле консолидации российских предпринимательских кругов потерпел неудачу: в их разобщённости Рябушинский видел одну из причин поражения буржуазии в России. Избран почётным председателем торгово-промышленного съезда в Париже (май 1921). В связи с переходом Советской России к политике нэпа рассчитывал на внутреннюю эволюцию коммунизма и, как следствие, падение Советской власти.

Умер от туберкулёза. Похоронен на кладбище Батиньоль в Париже.