РЯБИКОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ

РЯ́БИКОВ ПА́ВЕЛ ФЁДОРОВИЧ (24.03.1875–27.08.1932) – из дворян Витебской губ., уроженец Владивостока (по др. данным – поселка Посьет Никольск-Уссурийского уезда Приморской обл.). Родился в семье подполковника.

Образование

Окончил Полоцкий кадетский корпус (1893), Константиновское артиллерийское училище (до 24.08.1894 – 2-е военное Константиновское училище) по 1-му разряду (1895), 2 класса Николаевской академии Генерального штаба по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1901).

Карьера

Унтер-офицер (с 03.10.1894). Портупей-юнкер (с 18.12.1894). Подпоручик (с 12.08.1895 со ст. с 08.08.1894). Поручик (с 27.07.1899 со ст. с 08.08.1898). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 23.05.1901). Капитан (со ст. с 06.04.1903). Подполковник (со ст. с 06.12.1907). Полковник (с 06.12.1911). Генерал-майор (с 31.03.1917). На службе юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1-го разряда с 31.08.1893. Разрешено носить очки при стрельбе (29.09.1894). В 13-й артиллерийской бригаде (с 08.1895), прибыл и зачислен в 4-ю батарею (18.10.1895). Адъютант 2-го дивизиона с перечислением в штат управления последнего (01.09.1896–01.05.1898). Причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ (24.05.1901). Старший адъютант штаба III армейского корпуса (29.12.1901–07.11.1902). Обер-офицер для особых поручений при штабе III армейского корпуса (07.11.1902–07.07.1903). Помощник столоначальника Главного штаба (07.07.1903–06.07.1904). Правитель дел Офицерской стрелковой школы (06.07–19.10.1904). Участник Русско-японской войны. Обер-офицер для поручений при управлении генерал-квартирмейстера 2-й Маньчжурской армии (19.10.1904–14.08.1906). Командовал ротой в лейб-гвардии Финляндском полку (17.12.1905–17.10.1906). Помощник делопроизводителя ГУГШ (14.08.1906–01.08.1910). В прикомандировании к Владимирскому военному училищу для преподавания военных наук (01.08.1910–08.10.1911). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами (с 08.10.1911).

В Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны. Начальник штаба 59-й пехотной дивизии. Старший адъютант разведывательного отделения штаба 2-й армии (с 21.10.1914). Начальник разведывательного отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Северного фронта (с 15.08.1915). Командир 199-го пехотного Кронштадтского полка (с 16.02.1916). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии (с 22.01.1917 с переводом в Генштаб, прибыл 03.02.1917). И.д. штатного преподавателя военных наук Николаевской военной академии (с 10.05.1917). Помощник 1-го обер-квартирмейстера ГУГШ с оставлением штатным преподавателем академии (с 22.06.1917). 2-й обер-квартирмейстер ГУГШ с оставлением штатным преподавателем академии (с 04.10.1917).

Во времена советской власти

2-й генерал-квартирмейстер ГУГШ с оставлением штатным преподавателем академии (с 11.01.1918). Отчислен от должности 2-го генерал-квартирмейстера с оставлением штатным преподавателем академии (с 01.05.1918). Участник Гражданской войны. Экстраординарный профессор Военной академии (с 07.05.1919). 2-й генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего (с 28.05.1919). Начальник штаба Восточного фронта (02.10–08.11.1919). В командировке в Китай и Японию в качестве представителя атамана Г.М. Семенова (1920). В эмиграции – в Чехословакии. Умер в Праге. Похоронен на Ольшанском кладбище. Теоретик и практик организации агентурной разведки.