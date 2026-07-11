РУЗСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Из дворян, православный. Окончил 1-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 5.8.1872 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 17.07.1870 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и с прикомандированием к лейб-гвардии Гренадерскому полку. 11.8.1873 переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком. 30.8.1875 произведен в подпоручики. 27.3.1877 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 12.10.1877 ранен пулей в правую ногу. 16. 4.1878 произведен в штабс-капитаны. 10.10.1878 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 23.4.1881 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Казанский военный округ. 5.12.1881 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением помощником старшего адъютанта штаба Казанского военного округа. 11.3.1882 назначен и .д. старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. 28. 3.1882 произведен в подполковники с утверждением в должности старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. С 3.5.1885 по 2.11.1884 прикомандирован к 131-му пехотному Тираспольскому полку для цензового командования батальоном. 24.3.1885 произведен в полковники за отличие по службе. 26.11.1887 назначен начальником штаба 11-й кавалерийской дивизии. 19.3.1891 назначен начальником штаба 32-й пехотной дивизии. 23.7.1896 назначен командиром 151-го пехотного Пятигорского полка. 13.12.1896 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением окружным генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа. 10.4.1902 назначен начальником штаба Виленского военного округа. 6.4.1903 произведен в генерал-лейтенанты. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 28.9.1904 назначен начальником полевого штаба 2-го Маньчжурской армии. 24.11.1905 в связи с расформированием штаба армии оставлен за штатом с прикомандированием к Главному штабу. 6.10.1906 назначен командиром 21-го армейского корпуса. 31.1.1909 назначен членом Военного совета. 29.3.1909 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 7.2.1912 назначен помощником командующего войсками Киевского военного округа с оставлением членом Военного совета. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен командующим 3-й армией. 3.9.1914 назначен главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. 22.9.1914 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. 17.3.1915 назначен членом Государственного совета. 20.5.1915 назначен членом Военного совета с оставлением членом Государственного совета. 30.06.1915 назначен главнокомандующим 6-й армией. 18.08.1915 назначен главнокомандующим армиями Северного фронта. 6.12.1915 отчислен от должности главнокомандующего по болезни. 1.8.1916 вновь назначен главнокомандующим армиями Северного фронта.

В 1917 г. принял активное участие в принуждении императора Николая II к отречению.

25.4.1917 отчислен от должности главнокомандующего армиями Северного фронта с оставлением членом Государственного и Военного советов. После отчисления выехал для лечения в Кисловодск. 11.9.1918 арестован Кавказской Красной армией в Ессентуках как заложник. 18.10.1918 убит на Пятигорском кладбище вместе с другими заложниками.

Жена: дочь отставного капитана Зиновия Александровна (урожденная Боржозовская). Дети: Вера (род. 1.1.1886), Наталия (род. 16.10.1887), Ольга (род. 9.2.1891).