РУССО ЖАН-ЖАК

Французский философ и мыслитель эпохи Просвещения, писатель, композитор, музыковед, ботаник.

Ранние годы

Родился в семье часовщика и учителя танцев Исаака Руссо и Сюзанны Бернар, умершей вскоре после рождения Жан-Жака. В ранние годы образование мальчика и его старшего брата заключалось в ежевечернем чтении отрывков из разнообразных романов, некогда составлявших небольшую библиотеку его матери. Благодаря этому упражнению, где отец Руссо выступал в роли учителя и должен был корректировать правильность произношения слов, Жан-Жак увлекся литературой. Его излюбленным автором стал Плутарх: «Когда мне было шесть лет, на глаза мне попался Плутарх ; в восемь лет я уже знал его наизусть. Я перечитал все романы; я ещё не достиг того возраста, когда обычно впервые пробуждается интерес к романам, а они уже заставляли меня проливать потоки слёз. Отсюда моя любовь к героическим подвигам и романтическим приключениям; с годами она росла и в конце концов внушила мне отвращение ко всему, что было непохоже на мои бредни». В 1723-1724 гг. Руссо обучался в пансионате Ламберсье. В 1724 г. состоял помощником у нотариуса, а в 1725 г. поступил в подмастерья в гравюрную мастерскую. По признанию Руссо, свои служебные обязанности он исполнял плохо, т.к. предпочитал проводить время за чтением, что порицалось мастером.

В 1728 г. Руссо покинул Женеву. По протекции Франсуазы Луизе де Варан отправился в Турин, где провел четыре месяца в монастыре и принял католицизм. Затем некоторое время он обучался в семинарии, однако вскоре вернулся в имение госпожи де Варан. Её фигура на несколько лет стала воплощением романтического идеала, и Руссо, повинуясь своей влюбленности, следовал за де Варан в ее перемещениях по Швейцарии и Франции. С 1732 г. он проживал у своей покровительницы в качестве лакея. В 1730-е Руссо активно занимался самообразованием. Благодаря влиянию де Варан он изучал музыку, литературу, философию, занимался математикой.

Становление

В 1739 г. Руссо получил место домашнего наставника в Лионе. Однако преподавание отпрыскам четы Мабли не оказалось сильной стороной Жан-Жака, так же, как и этика пребывания в чужом доме. В результате Руссо был вынужден покинуть Лион, и вскоре осел в Париже. В 1742 г. он представил парижской музыкальной академии систему обозначения нот цифрами, впоследствии отраженную в «Рассуждении о современной музыке».

В 1743-1744 гг. Руссо был домашним секретарем графа Монтегю, французского посланника в Венеции. Благодаря этой должности Жан-Жак полюбил итальянскую музыку и оперное искусство. Через 11 месяцев работы на Монтегю Руссо покинул свой пост, недовольный обращением и перебоями с выплатой жалованья. По возвращении в Париж Руссо вступил в связь с Терезой Левассер, которая родила ему 5 детей. По утверждению Жан-Жака, он не имел достаточных средств для содержания отпрысков, а также понимал, что они будут мешать ему в его занятиях, в итоге он отдал их в воспитательный дом.

В конце 1740-х Руссо получил место секретаря у откупщика Френкеля. Благодаря этой должности он вошел в кружок мадам де Эпине, тесно дружившей с Ф. Гриммом и Д. Дидро . Дружба с последним значительно сказалась на взглядах Руссо. Для знаменитой «Энциклопедии» Жан-Жак написал несколько статей по музыке. В 1749 г. участвовал в конкурсе Дижонской академии на лучший ответ «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов». По представлению Руссо, «просвещение вредно и сама культура – ложь и преступление». Ответ мыслителя был удостоен премии в 1750 г.

В 1751 г. написал оперетту «Деревенский колдун», которая была представлена на придворной сцене. Музыкальное творчество Руссо пользовалось популярностью в самых высоких кругах французского общества. Тем не менее, на волне популярности Руссо решился оставить место у Френкеля и занялся переписыванием нот. В 1754 г. Жан-Жак вернулся в Женеву, где принял кальвинизм.

В 1755 г. он опубликовал очередное «Рассуждение» для Дижонской академии «О происхождении неравенства между людьми и о том, согласно ли оно с естественным законом». В 1756 г. Руссо переехал на построенную для него госпожой де Эпине дачу. Однако вскоре отношения с патронессой и кружком энциклопедистов разладились, и мыслитель перебрался в замок Монморанси герцога Люксембургского, ставшего его новым покровителем. Именно там Руссо написал одно из самых своих знаменитых сочинений.

В Монморанси в 1757-1760 гг. Руссо написал роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза», ставший программным произведением сентиментальной литературы. Книга имела большой успех. В 1762 г. был опубликован роман «Эмиль». Следом за ним вышел «Общественный договор». В том же году парижский парламент приговорил Руссо к тюремному заключению за содержание «Эмиля». В результате мыслитель бежал из Парижа.

По приглашению Д. Юма приехал в Англию в 1766 г. В 1765-1769 гг. Руссо работал над автобиографическим произведением «Исповедь» (опубликована в 1782 г.). Несмотря на угрозу ареста, Жан-Жак вернулся во Францию в 1767 г. и поселился в замке принца Конти. В 1768-1769 гг. посещал города южной Франции. В этот период он написал «Письма о ботанике». С 1770 г. проживал в Париже. С 1772 г. работал над «Диалогами». В последние годы жизни состояние психического и физического здоровья Руссо значительно ухудшилось. Жан-Жак отошел от политико-философских тем и занимался ботаникой. В мае 1778 г. маркиз де Жирарден пригласил Руссо в свое загородную резиденцию де Эрменонвиль, где мыслитель внезапно скончался 2 июля.