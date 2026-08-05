РУССКОЕ СОБРАНИЕ

Первая в России правомонархическая организация, существовавшая в 1900-1917 гг.

Возникновение организации

В конце 1900 г. в среде петербургских чиновников, писателей и ученых, не принимавших господствовавшие в те годы в обществе космополитические тенденции, возникла идея создать русскую национальную организацию. На предварительном собрании в январе 1901 г. определились учредители общества. Среди них был издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин, помощник директора Публичной библиотеки, историк Н.П. Лихачев, директор Археологического института Н.В. Покровский, начальник Николаевской Академии Генерального штаба генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин, писатель В. П. Сватковский и многие другие. На собрании был утвержден проект устава, избраны председатель и два его заместителя. Председателем Pусского собрания стал один из самых популярных писателей того времени князь Д. П. Голицын, а его заместителями публицист А.А. Суворин и писатель С.Н. Сыромятников. Согласно уставу целью Русского собрания было содействие «выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русского народа».

Деятельность и идеология Русского собрания

Первоначально Русское собрание занималось исключительно обсуждением докладов и устройством вечеров, посвященных литературным и общественно-политическим вопросам. В начале 1903 г. у Pусского собрания, в которое входило уже более полутора тысяч человек, появился свой печатный орган - «Известия Русского собрания». В декабре 1904 г. депутацию Pусского собрания принял император Николай II. Авторитет организации после этого значительно вырос. У организации были отделы во многих городах Российской Империи: Варшаве, Вильно, Екатеринославе, Иркутске, Казани, Киеве, Одессе, Оренбурге, Перми, Полтаве, Харькове и других.

На первом этапе революции 1905-1907 гг. единственным заметным событием в жизни Русского собрания стал его Всероссийский съезд, который проходил в феврале 1906 г. в Санкт-Петербурге. Руководство собрания изначально предпочитало не вмешиваться в события. Однако ситуация изменилась в октябре 1906 г., когда вместо Д.П. Голицына, покинувшего пост председателя по состоянию здоровья, главой Русского собрания стал князь М.Л. Шаховской. После этого Русское собрание стало превращаться в полноценную политическую организацию.

В декабре 1906 г. была принята программа, в основе которой была заложена формула «православие, самодержавие, народность». Православная вера провозглашалась господствующей в России, царское самодержавие признавалось «совершеннейшей формой правления», которое не могло быть ограничено никакими законами, а Россия – «единой и неделимой», т.е. не допускались никакие автономии отдельных районов. Согласно программе, полного равноправия для еврейского населения России не предусматривалось, однако насильственные действия против евреев осуждались. В начале 1907 г. в устав Русского собрания была внесена поправка, позволявшая представителям организации участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако ни один из кандидатов в депутаты от Русского собрания не смог набрать нужного количества голосов на выборах.

Одной из важнейших задач члены Русского собрания всегда считали изменение системы школьного образования, которую они хотели видеть построенной на основе православных и русских национальных идеалов. В декабре 1907 г. при Русском собрании была открыта гимназия. На ее торжественном открытии М.Л. Шаховской выразил надежду, что учреждение гимназии PC станет «первым камнем для крепкого и прочного фундамента, на котором по всей России должна развиться русская национальная школа».

Русское собрание после революции 1905-1907 гг.

После окончания первой русской революции начали появляться и первые признаки упадка организации. После того, как М.Л. Шаховской отошел от дел по состоянию здоровья, совет организации избрал новым председателем члена Государственного Совета кн. А. Н. Лобанова-Ростовского, который руководил Русским собранием до 1912 г. Монархическое движение в тот период переживало период расколов. В частности, враждовали сторонники двух лидеров правомонархического движения, А.И. Дубровина и Н.Е. Маркова. После того, как на одном из заседаний Русского собрания Б.В. Никольский, сторонник А.И. Дубровина, обвинил сторонников Маркова в получении денег от правительства П.И. Столыпина, между «дубровинцами» и «марковцами», присутствовавшими на заседании, произошла драка. Вскоре после этого инцидента А. Н. Лобанов-Ростовский сложил с себя полномочия председателя и покинул организацию. В марте 1913 г. председателем Совета собрания был избран отставной генерал, бывший харьковский генерал-губернатор, руководитель комиссии по организации походов к Северному полюсу Н.Н. Пешков. Но ровно через год он сложил с себя председательские полномочия. С тех пор в Русском собрании сменилось несколько председателей. В том же году по требованию министерства народного просвещения гимназия при собрании отменила свой особый устав и стала обычным средним учебным заведением. К началу Первой мировой войны Русское собрание все меньше напоминало политическую партию. Его деятельность вновь сосредоточилась на организации вечеров и обсуждении докладов. После февральской революции 1917 г. Русское собрание прекратило свое существование.